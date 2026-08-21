Imran Khan Rushed to Islamabad HOSPITAL from Adiala Jail | Pakistanis React

Imran Khan Rushed to Islamabad HOSPITAL from Adiala Jail
Jailed former Pakistan Prime Minister Imran Khan was shifted from Adiala Jail to Shifa International Hospital in Islamabad early on August 21 following a Supreme Court order. His party says his health has deteriorated and alleges significant vision loss in his right eye. The hospital admission has triggered reactions among local residents and supporters in Pakistan.
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