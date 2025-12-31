MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
Putin’s Residence Attacked by Ukraine? Kyiv Denies Charge, Trump Reacts Amid Peace Talks

Author : Asianet Newsable English
Published : Dec 31 2025, 10:02 AM IST
Peace efforts suffered a setback after Russia accused Ukraine of attempting a drone attack on President Vladimir Putin’s residence. Kyiv rejected the claim as baseless, while U.S. President Donald Trump expressed anger after speaking to Putin, raising fresh uncertainty over ongoing Ukraine-Russia peace negotiations.

