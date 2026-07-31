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Lovepreet Singh Wins Silver In Men's +110kg as David Liti Claims Gold at CWG 2026

Author : Asianet Newsable English
Published : Jul 31 2026, 10:11 AM IST
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India's Lovepreet Singh delivered a superb performance to win the silver medal in the men's +110kg weightlifting event at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow. New Zealand's David Liti clinched gold with a decisive 223kg clean and jerk, edging Lovepreet by just one kilogram in a thrilling final.

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