Lovepreet Singh Wins Silver In Men's +110kg as David Liti Claims Gold at CWG 2026
India's Lovepreet Singh delivered a superb performance to win the silver medal in the men's +110kg weightlifting event at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow. New Zealand's David Liti clinched gold with a decisive 223kg clean and jerk, edging Lovepreet by just one kilogram in a thrilling final.
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