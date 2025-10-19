Pak Should be Banned by ICC? Maj Gen Kochhar (Retd) EXCL on Afghan Cricketers Killed in Paktika
In this exclusive discussion, Maj Gen Rajan Kochhar (Retd) analyzes the tensions between Pakistan and the Taliban. Should the International Cricket Council (ICC) consider banning Pakistan as Pakistan strikes kill three Afghan cricketers in Paktika? Watch full Interview: https://youtu.be/d669fBFIIwU?si=uaX4sqdm-ZtLKf5F
