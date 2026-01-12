Karachi, Pakistan: PTI Supporters Arrested During Protests Seeking Imran Khan’s Release
Police in Karachi detained several Pakistan Tehreek-e-Insaf supporters during protests demanding former Prime Minister Imran Khan’s release. Security forces cracked down on demonstrators amid rising political tension, as PTI leaders criticised the arrests and accused authorities of suppressing dissent on city streets.
Add Asianet Newsable as a Preferred Source
Related Video
Now Playing
Now Playing
Entertainment
News
Sports
03:11
Now Playing