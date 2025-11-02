‘Like Every Day is Halloween’: Obama Mocks Trump at New Jersey Rally
Former US President Barack Obama took a sharp jab at US President Donald Trump during a campaign rally in New Jersey for Democrat Mikie Sherrill. Referring to the current administration, Obama quipped, 'It’s like every day is Halloween,' as he rallied support for Sherrill against Republican contender Jack Ciattarelli.
