Trump's Trade Advisor Peter Navarro SLAMS India Over Russian Oil Imports
Trump’s former trade adviser Peter Navarro blasted India for buying Russian crude, calling it 'nonsense' and branding India a 'laundromat for Moscow.' He accused refiners of profiteering, fueling Russia’s war, and warned of harsher U.S. tariffs. India, however, defended its energy choices as sovereign and necessary.
