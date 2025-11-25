Arunachal Woman Detained at Shanghai Airport Over ‘Arunachal Linkage’ | India Seeks Assurances

Arunachal Woman Detained at Shanghai Airport Over ‘Arunachal Linkage’
Arunachal woman Prema Thongdok faced an ordeal at Shanghai Airport after officials questioned her Indian passport, citing her Arunachal Pradesh birthplace. She detailed the harassment in a letter to senior Indian authorities, urging action. Indian officials are now seeking assurances and clarity from China after her distressing experience triggered diplomatic concern.
Add Asianet Newsable as a Preferred Source
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Entertainment
14:04
Now Playing
News
09:35
Now Playing
03:33
Now Playing
Sports
03:11
Now Playing