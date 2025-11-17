Sonbhadra Mine Collapse: NDRF–SDRF Race Against Time as Families Wait in Agony
Rescue teams from NDRF and SDRF continue intense operations after a stone mine collapsed in Sonbhadra, trapping around 15 workers. Divisional Commissioner Rajesh Prakash said every possible effort is being made. Meanwhile, distressed families wait helplessly, hoping their loved ones are pulled out safely from the massive debris.
