PM Modi Offers Prayers at Srisailam Temple With AP Leaders
Prime Minister Narendra Modi visited Sri Bhramaramba Mallikarjuna Swamy Varla Devasthanam in Srisailam on Thursday, October 16, and performed a special pooja. He was accompanied by Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu, Deputy CM K. Pawan Kalyan, and several senior leaders, marking a spiritual engagement in the holy town.
