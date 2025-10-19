RJD Leader Madan Shah Breaks Down After Being Denied Ticket, Blames Tejashwi
In a dramatic outburst, RJD leader Madan Shah tore his clothes and collapsed in protest after being denied a party ticket. Accusing Tejashwi Yadav of arrogance and betrayal, Shah claimed he sold his land for the party and called Sanjay Yadav responsible for favoritism in ticket distribution.
