Bigg Boss 19 Shock: Kunickaa Sadanand Evicted; Amaal & Tanya Next?

Published : Nov 25 2025, 01:02 PM IST
In a shocking Weekend Ka Vaar twist, veteran contestant Kunickaa Sadanand was evicted just two weeks before the Bigg Boss 19 finale. She was in the bottom four alongside Amaal Mallik, Tanya Mittal, and Malti Chahar. Reports now suggest Amaal and Tanya may also face elimination soon as voting trends shift drastically.

