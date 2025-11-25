Bigg Boss 19 Shock: Kunickaa Sadanand Evicted; Amaal & Tanya Next?
In a shocking Weekend Ka Vaar twist, veteran contestant Kunickaa Sadanand was evicted just two weeks before the Bigg Boss 19 finale. She was in the bottom four alongside Amaal Mallik, Tanya Mittal, and Malti Chahar. Reports now suggest Amaal and Tanya may also face elimination soon as voting trends shift drastically.
Add Asianet Newsable as a Preferred Source
Related Video
Now Playing
Now Playing
Entertainment
14:04
Now Playing
News
09:35
Now Playing
03:33
Now Playing
Sports
03:11
Now Playing