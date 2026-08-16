MASSIVE LANDSLIDE IN SIKKIM! Rimbi & Singlitam Villages Under Threat | WATCH

MASSIVE LANDSLIDE IN SIKKIM! Rimbi & Singlitam Villages Under Threat
A massive landslide has triggered panic in West Sikkim’s Rimbi and Singlitam villages, with several houses coming under threat. Authorities have ordered families in vulnerable areas to move to safer locations, while temporary relief camps have been set up in both villages. Reports say 35 households have been evacuated as the situation remains critical.
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