German Chancellor Friedrich Merz Lands in Ahmedabad for First India Visit
German Federal Chancellor Friedrich Merz arrived at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad on January 12, 2026, marking his first official visit to India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The two-day visit aims to deepen strategic cooperation and strengthen bilateral ties across multiple sectors.
