'This is Encroachment Jihad': BJP MLA Parag Shah After Slapping Auto Driver Says..
BJP MLA Parag Shah sparked controversy after slapping an auto-rickshaw driver in Ghatkopar, Mumbai, claiming it was part of a protest against street 'encroachments' by hawkers, scooter riders, and autos blocking roads. 'Senior citizens can't go out, children fear crossing— this is a kind of jihad,' Shah said, alleging the driver sped recklessly from the wrong side despite warnings from passengers and workers.
