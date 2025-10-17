Trump Announces Budapest Meeting With Putin After No-Deal Alaska Summit
After an extensive phone call with Russian President Vladimir Putin, US President Donald Trump announced plans for a new summit in Budapest, Hungary. The two leaders will meet to discuss ending the 'inglorious' Ukraine war ahead of Trump’s scheduled meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Washington.
