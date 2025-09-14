Trump’s Aide Marco Rubio Heads to Israel After Qatar Strike Escalation
U.S. President Donald Trump’s top aide Marco Rubio is traveling to Israel after the controversial Israeli airstrike on Hamas leaders in Qatar. Rubio will meet PM Netanyahu to discuss its fallout on the Gaza war, rising Middle East tensions, and Israel’s West Bank settlement expansion plans.
