Tejashwi Yadav Promises ₹30,000 Aid for Women Under ‘Mai Bahin Maan Yojana’
Ahead of Bihar elections, RJD leader and Mahagathbandhan’s CM face Tejashwi Yadav made a major poll promise. He announced that after forming the government, ₹30,000 per year will be deposited into women’s bank accounts under the Mai Bahin Maan Yojana, starting from Makar Sankranti on January 14.
Add Asianet Newsable as a Preferred Source
Related Video
Now Playing
Now Playing
Entertainment
03:42
Now Playing
News
03:52
Now Playing
05:33
Now Playing
Sports
03:11
Now Playing