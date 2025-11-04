Tejashwi Yadav Promises ₹30,000 Aid for Women Under ‘Mai Bahin Maan Yojana’

Ahead of Bihar elections, RJD leader and Mahagathbandhan’s CM face Tejashwi Yadav made a major poll promise. He announced that after forming the government, ₹30,000 per year will be deposited into women’s bank accounts under the Mai Bahin Maan Yojana, starting from Makar Sankranti on January 14.

Add Asianet Newsable as a Preferred Source