India’s FIRST Silicon Carbide Semiconductor Plant Coming Up in Odisha | Make In India

India’s FIRST Silicon Carbide Semiconductor Plant Coming Up in Odisha
India is set to establish its first Silicon Carbide (SiC) semiconductor manufacturing plant in Odisha under the ‘Make in India’ initiative. Approved by the India Semiconductor Mission, the ₹2000 crore SiCSem project in Bhubaneswar will include an ATMP facility—marking a major leap in India’s semiconductor and electronics ecosystem.
