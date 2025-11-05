India’s FIRST Silicon Carbide Semiconductor Plant Coming Up in Odisha | Make In India

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
India’s FIRST Silicon Carbide Semiconductor Plant Coming Up in Odisha

Asianet Newsable English
Published : Nov 05 2025, 12:02 PM IST
India is set to establish its first Silicon Carbide (SiC) semiconductor manufacturing plant in Odisha under the ‘Make in India’ initiative. Approved by the India Semiconductor Mission, the ₹2000 crore SiCSem project in Bhubaneswar will include an ATMP facility—marking a major leap in India’s semiconductor and electronics ecosystem.

