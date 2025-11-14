Bihar Election: Tejashwi Yadav Warns Officials, Holds Crucial Mahagathbandhan Meet
At a key Mahagathbandhan meeting in Patna, RJD leader and CM face Tejashwi Yadav cautioned officials against repeating '2020-style actions' as Bihar heads toward elections. He urged strict fairness, transparency, and neutrality while coordinating strategies with alliance leaders to ensure smooth polling and prevent any misuse of power or pressure tactics.
Add Asianet Newsable as a Preferred Source
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Entertainment
03:43
Now Playing
News
Sports
03:11
Now Playing