Champions League 2022-23 Group Stage Fixtures: Dates, where to watch in India, time, full schedule and more

Fixtures of the UEFA Champions League 2022-23 group stages have now been officially released. Here's all you need to know about the dates and kick-off times as the race for Istanbul gets underway.

The UEFA announced the Champions League 2022-23 Group Stage fixtures, time and schedule as the race to Istanbul gets underway.

Group C, also called the Group of Death, will be watched closely by football enthusiasts. Barcelona takes on Robert Lewandowski's former club Bayern Munich and will also face Inter Milan and Viktoria Plzen.

The Champions League group stages will feature an all-British match between Liverpool and Rangers, and Manchester City's striker Erling Haaland will face off with former club Borussia Dortmund.

In a tricky Group A, Liverpool and Rangers were also paired with Ajax and Napoli, while Manchester City will compete against Sevilla, Copenhagen, and Bundesliga team Dortmund in Group.

On their return to the Champions League under Antonio Conte, Tottenham was drawn with Europa League champions Eintracht Frankfurt, Sporting Lisbon, and Marseille. At the same time, Chelsea will face the Italian champions AC Milan, but their group also features FC Salzburg and Dinamo Zagreb.

Meanwhile, reigning champions Real Madrid will play RB Leipzig and Celtic and Shakhtar Donetsk.

Here's everything you need to know:

Champions League groups

Group A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

Group B

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

Group C

Bayern Munich

Barcelona

Inter Milan

Viktoria Plzen

Group D

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting Lisbon

Marseille

Group E

AC Milan

Chelsea

FC Salzburg

Dinamo Zagreb

Group F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Group G

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Copenhagen

Group H

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

Where to watch Champions League 2022-23 in India?

Champions League 2022-23 fixtures will be broadcasted LIVE on Sony Sports Network and SonyLIV app.

Champions League fixtures (all times IST)

Matchday 1

September 6 - 10:15 PM - GNK Dinamo - Chelsea FC

September 6 - 10:15 PM - Borussia Dortmund - F.C. Copenhagen

September 6 - 21:00 PM - FC Salzburg - AC Milan

September 7 - 12:30 AM - Celtic FC - Real Madrid CF

September 7 - 12:30 AM - RB Leipzig - FC Shakhtar Donetsk

September 7 - 12:30 AM - Sevilla FC - Manchester City FC

September 7 - 12:30 AM - Paris Saint-Germain - Juventus

September 7 - 12:30 AM - SL Benfica - Maccabi Haifa FC

September 7 - 10:15 PM - AFC Ajax - Rangers FC

September 7 - 10:15 PM - Eintracht Frankfurt - Sporting Clube de Portugal

September 8 - 12:30 AM - SSC Napoli - Liverpool FC

September 8 - 12:30 AM - Club Atlético de Madrid - FC Porto

September 8 - 12:30 AM - Club Brugge - Bayer 04 Leverkusen

September 8 - 12:30 AM - FC Barcelona - FC Viktoria Plzeň

September 8 - 12:30 AM - FC Internazionale Milano - FC Bayern München

September 8 - 12:30 AM - Tottenham Hotspur - Olympique de Marseille

Matchday 2

September 13 - 10:15 PM - FC Viktoria Plzeň - FC Internazionale Milano

September 13 - 10:15 PM - Sporting Clube de Portugal - Tottenham Hotspur

September 14 - 12:30 AM - Liverpool FC - AFC Ajax

September 14 - 12:30 AM - Rangers FC - SSC Napoli

September 14 - 12:30 AM - FC Porto - Club Brugge

September 14 - 12:30 AM - Bayer 04 Leverkusen - Club Atlético de Madrid

September 14 - 12:30 AM - FC Bayern München - FC Barcelona

September 14 - 12:30 AM - Olympique de Marseille - Eintracht Frankfurt

September 14 - 10:15 PM - AC Milan - GNK Dinamo

September 14 - 10:15 PM - FC Shakhtar Donetsk - Celtic FC

September 15 - 12:30 AM - Chelsea FC - FC Salzburg

September 15 - 12:30 AM - Real Madrid CF - RB Leipzig

September 15 - 12:30 AM - Manchester City FC - Borussia Dortmund

September 15 - 12:30 AM - F.C. Copenhagen - Sevilla FC

September 15 - 12:30 AM - Juventus - SL Benfica

September 15 - 12:30 AM - Maccabi Haifa FC - Paris Saint-Germain

Matchday 3

October 4 - 10:15 PM - FC Bayern München - FC Viktoria Plzeň

October 4 - 10:15 PM - Olympique de Marseille - Sporting Clube de Portugal

October 5 - 12:30 AM - Liverpool FC - Rangers FC

October 5 - 12:30 AM - AFC Ajax - SSC Napoli

October 5 - 12:30 AM - FC Porto - Bayer 04 Leverkusen

October 5 - 12:30 AM - Club Brugge - Club Atlético de Madrid

October 5 - 12:30 AM - FC Internazionale Milano - FC Barcelona

October 5 - 12:30 AM - Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur

October 5 - 10:15 PM - FC Salzburg - GNK Dinamo

October 5 - 10:15 PM - RB Leipzig - Celtic FC

October 6 - 12:30 AM - Chelsea FC - AC Milan

October 6 - 12:30 AM - Real Madrid CF - FC Shakhtar Donetsk

October 6 - 12:30 AM - Manchester City FC - F.C. Copenhagen

October 6 - 12:30 AM - Sevilla FC - Borussia Dortmund

October 6 - 12:30 AM - Juventus - Maccabi Haifa FC

October 6 - 12:30 AM - SL Benfica - Paris Saint-Germain

Matchday 4

October 11 - 10:15 PM - F.C. Copenhagen - Manchester City FC

October 11 - 10:15 PM - Maccabi Haifa FC - Juventus

October 12 - 12:30 AM - GNK Dinamo - FC Salzburg

October 12 - 12:30 AM - AC Milan - Chelsea FC

October 12 - 12:30 AM - FC Shakhtar Donetsk - Real Madrid CF

October 12 - 12:30 AM - Celtic FC - RB Leipzig

October 12 - 12:30 AM - Borussia Dortmund - Sevilla FC

October 12 - 12:30 AM - Paris Saint-Germain - SL Benfica

October 12 - 10:15 PM - SSC Napoli - AFC Ajax

October 12 - 10:15 PM - Club Atlético de Madrid - Club Brugge

October 13 - 12:30 AM - Rangers FC - Liverpool FC

October 13 - 12:30 AM - Bayer 04 Leverkusen - FC Porto

October 13 - 12:30 AM - FC Barcelona - FC Internazionale Milano

October 13 - 12:30 AM - FC Viktoria Plzeň - FC Bayern München

October 13 - 12:30 AM - Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt

October 13 - 12:30 AM - Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille

Matchday 5

October 25 - 10:15 PM - FC Salzburg - Chelsea FC

October 25 - 10:15 PM - Sevilla FC - F.C. Copenhagen

October 26 - 12:30 AM - GNK Dinamo - AC Milan

October 26 - 12:30 AM - Celtic FC - FC Shakhtar Donetsk

October 26 - 12:30 AM - RB Leipzig - Real Madrid CF

October 26 - 12:30 AM - Borussia Dortmund - Manchester City FC

October 26 - 12:30 AM - Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa FC

October 26 - 12:30 AM - SL Benfica - Juventus

October 26 - 10:15 PM - Club Brugge - FC Porto

October 26 - 10:15 PM - FC Internazionale Milano - FC Viktoria Plzeň

October 27 - 12:30 AM - SSC Napoli - Rangers FC

October 27 - 12:30 AM - AFC Ajax - Liverpool FC

October 27 - 12:30 AM - Club Atlético de Madrid - Bayer 04 Leverkusen

October 27 - 12:30 AM - FC Barcelona - FC Bayern München

October 27 - 12:30 AM - Tottenham Hotspur - Sporting Clube de Portugal

October 27 - 12:30 AM - Eintracht Frankfurt - Olympique de Marseille

Matchday 6

November 1 - 10:15 PM - FC Porto - Club Atlético de Madrid

November 1 - 10:15 PM - Bayer 04 Leverkusen - Club Brugge

November 2 - 12:30 AM - Liverpool FC - SSC Napoli

November 2 - 12:30 AM - Rangers FC - AFC Ajax

November 2 - 12:30 AM - FC Bayern München - FC Internazionale Milano

November 2 - 12:30 AM - FC Viktoria Plzeň - FC Barcelona

November 2 - 12:30 AM - Sporting Clube de Portugal - Eintracht Frankfurt

November 2 - 12:30 AM - Olympique de Marseille - Tottenham Hotspur

November 2 - 10:15 PM - Real Madrid CF - Celtic FC

November 2 - 10:15 PM - FC Shakhtar Donetsk - RB Leipzig

November 3 - 12:30 AM - Chelsea FC - GNK Dinamo

November 3 - 12:30 AM - AC Milan - FC Salzburg

November 3 - 12:30 AM - Manchester City FC - Sevilla FC

November 3 - 12:30 AM - F.C. Copenhagen - Borussia Dortmund

November 3 - 12:30 AM - Juventus - Paris Saint-Germain

November 3 - 12:30 AM - Maccabi Haifa FC - SL Benfica

Round of 16: 14/15/21/22 February and 7/8/14/15 March 2023

Quarter-finals: 11/12 and 18/19 April 2023

Semi-finals: 9/10 and 16/17 May 2023

Final: 10 June 2022