Chhaava to Saiyaara: 10 Highest-Grossing Bollywood Films of 2025 So Far
Bollywood shined bright in 2025 with ten films crossing ₹100 crore, including Vicky Kaushal’s Chhaava and Ahan Pandey’s Saiyaara. Explore the highest-grossing Bollywood movies that ruled the box office this year.
Film Chhaava
Chhaava, starring Vicky Kaushal and Rashmika Mandanna, was 2025's top grosser. Released in February, it raked in a whopping ₹797.34 crore worldwide.
Film Saiyaara
Saiyaara, featuring Ahan Pandey and Aneet Padda, secured the second spot. Released in July, it earned ₹577.63 crore globally.
Film War 2
Released in August, Hrithik Roshan and Jr. NTR's War 2 collected ₹302.86 crore worldwide.
Film Taare Zameen Par
Aamir Khan's Taare Zameen Par, released in June, also performed brilliantly, earning ₹266.49 crore globally.
Film Raid 2
Ajay Devgn and Riteish Deshmukh's Raid 2, released in July, garnered ₹243.06 crore worldwide.
Film Housefull 5
Akshay Kumar's multi-starrer Housefull 5, released in June, made a splash with ₹242.80 crore globally.
Film Sikandar
Salman Khan and Rashmika Mandanna's Sikandar, released in March, collected ₹176.18 crore worldwide.
Film Sky Force
Akshay Kumar's Sky Force, released in January, earned ₹168.88 crore globally.
Film Kesari Chapter 2
Akshay Kumar and R Madhavan's Kesari Chapter 2, released in April, brought in ₹144.35 crore worldwide.
Film Jat
Sunny Deol's Jat, released in April, collected ₹119.24 crore worldwide.