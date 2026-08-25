Bengaluru water supply will be affected on August 28 as BWSSB carries out emergency repairs on the Cauvery Water Supply Scheme Stage 4, Phase 2. Check the full list of areas that may face disruption.

Heads up, Bengaluru! Water supply is likely to be affected across several parts of the city on Friday, August 28, as the Bangalore Water Supply and Sewerage Board (BWSSB) carries out urgent maintenance work on the Cauvery Water Supply Scheme Stage 4, Phase 2. The disruption will affect areas supplied by the Cauvery water network, with the BWSSB set to temporarily shut down its pump houses for eight hours to facilitate emergency repair work. Residents in the affected areas have been advised to store sufficient water in advance and plan accordingly.

Why Will Water Supply Be Affected?

The BWSSB will undertake emergency repair work to fix a leak in a scour valve on the main 2,700 mm pipeline of the Cauvery project. The valve is located near the NICE Junction at chainage 65.80 km.

To carry out the repair safely, the water board will shut down the concerned pump houses for eight hours, from 6 am to 2 pm on Friday, August 28, 2026.

As a result, water supply will be affected in several areas across Bengaluru that depend on the Cauvery water supply network.

Areas Likely To Be Affected

West And Dasarahalli Zones

Nandini Layout (4th Block), BHEL Layout, Srinivas Nagar, Jai Maruthi Nagar, Sakamma Layout, Narasimhaswamy Layout and Muneshwaranagar.

Gnanajyothinagar, Gnanaganga Nagar, Mallathahalli, NGEF Layout, ITI Layout (Part), Railway Layout (1st and 2nd Stage) and RHBCS Layout.

Bhyraveshwaranagar, Sunkadakatte, Jayalakshmamma Layout, Eerannapalya, D Group Layout, Kebbahalli, Chandana Layout, Chandrashekar Layout, Geology Layout and Narasapura.

Papareddypalya, BEL (1st and 2nd Stage), Bilekallu, Byadarahalli, Upkar Layout, RR Residency, Gidadakonenahalli, Ullal Village and Sonnenahalli.

Telecom Layout, Vinayak Layout, Ullal, Balaji Layout, Sir M. Visvesvaraya Layout (Blocks 1 to 9), Prakruthi Nagar, HMT Layout, Nisarga Layout, Income Tax Layout, Ramayya Layout, Gangamma Badavane and Shettihalli.

The affected wards include Bagalagunte (Ward 13), Chokkasandra (Ward 38), Laggere (Ward 42), Kottigepalya (Ward 73), Mallasandra (Ward 12), HMT (Ward 16), Dasarahalli (Ward 14), Jalahalli (Ward 15), Peenya Industrial Area (Ward 39), Lakshmidevi Nagar (Ward 41), Rajagopalanagar (Ward 69), Hegganahalli (Ward 70) and Herohalli (Wards 71 and 72).

Kengeri, R.R. Nagar And Vijayanagar Areas

Ideal Home (1st and 2nd Phase), Kenchanahalli, Javaregowda Nagar, Halagevaderahalli, LIC Layout, Nagappa Layout, Krishnappa Garden and BHEL Layout (North, South, Extension and L-Shape).

Pattanagere, Mylasandra, University Layout (4th and 5th Stage), BEML 10th Stage, Manipal 5th Stage and Bhuvaneshwarinagar.

Kengeri Upanagar, Kengeri, Nagadevanahalli, Jnanabharathi (Blocks 1 to 4), RR Layout, Jagajyothi Layout, Mariyappanapalya, Dubasi Palya, Brindavan Layout, Doddagollarahatti, Chikkagollarahatti, Shirke and Mysore Road.

Rajajinagar and Vijayanagar areas, including MC Layout, Subbanna Garden, Marenahalli, Binny Layout, RPC Layout, Nagarbhavi, Manasanagar, Hoysalanagar, Nayandahalli, Ranganatha Colony, BCC Layout, Kamakshipalya, Pattegarapalya, Prashanthnagar, Thimmenahalli, Govindarajanagar, KHB Colony, MRCR Layout, Saraswathinagar, Moodalapalya, Madhuranagar and Annapurneshwari Nagar.

The affected areas also include Amarajyothi Nagar.

Yelahanka, Vidyaranyapura And North Bengaluru

Kodigehalli, Tatanagar, Devinagar, Byatarayanapura, Yashodhanagar, Amruthanagar, Amruthahalli, Jakkur, Coffee Board Layout, Kempapura, GKVK, Yelahanka New Town, Judicial Layout, Attur, Yelahanka Old Town and Kogilu APMC.

Vidyaranyapura, Singapura, M.S. Palya, Ramachandrapura, Defence Layout, Air Force Station Jalahalli East, Manyata Residency, Mariannapalya, Yeshwanthpur (Part), Mutyalanagar, J.P. Park, BEL Road and Dollars Colony.

Indiranagar, HAL And East Bengaluru

Ejipura, HAL 2nd and 3rd Stage, Indiranagar (including 1st Stage), Jeevan Bheemanagar, New Thippasandra, Geethanjali Layout, 515 Colony, Kagadasapura, Nagawara Palya, Sadananda Nagar, New Baiyappanahalli, G.M. Palya, Mallesh Palya, Konena Agrahara, Kodihalli, Versova Layout and Byrasandra.

Marathahalli, Yamalur, Kempapura, Murugesh Palya, N.R. Colony, NAL, Vinayaka Nagar (A and B Blocks), Haralur, Ambalipura, Kasavanahalli, Kaikondanahalli, Dodda Kannahalli and Junnasandra.

HBR Layout, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Govindapura, Nagawara, Hennur, Kammanahalli, Kacharakanahalli, OMBR Layout, Chikkabanasawadi, Kasturinagar, Banaswadi and B Channasandra.

J.P. Nagar, Bommanahalli And Sarjapur Road Areas

J.P. Nagar 8th Phase (1st and 2nd Block), J.P. Nagar 9th Phase (Blocks 1 to 7), Anjanapura (1st to 5th G Block), Bilekahalli, Arekere, Nyanappanahalli, Hulimavu, Jambusavari Dinne and Kothanur Dinne.

Hongasandra, Begur Road, New Mico Layout, Mangammana Palya (Part), Garvebhavi Palya, Singasandra, Bommanahalli, Virat Nagar, Rupena Agrahara, Devarachikkanahalli, Hosapalya, M.G. Palya, Bandepalya and C.K. Nagar.

Doddanekkundi, Kundalahalli, Ashwath Nagar, Basavannanagar, Whitefield, Pattanadur Agrahara, Sapthagiri Layout, Munnekolala, Ayyappa Nagar, Hoodi, Vijnana Nagar, Akshaya Nagar, Pai Layout, Vibhutipura, Annasandra Palya, LBS Nagar and NGV (Part).

BWSSB Appeals To Residents

The BWSSB has urged residents in the affected areas to store an adequate quantity of water in advance to manage the disruption during the maintenance period.

The board has also appealed to the public to cooperate while the emergency repair work is being carried out. Residents are advised to plan their water requirements accordingly, particularly during the eight-hour pump house shutdown on Friday.