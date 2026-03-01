- Home
- Entertainment
- Women's Day Special: Smriti Irani, Rupali Ganguly, Jannat Zubair and More Richest Women of Indian Television
Women's Day Special: Smriti Irani, Rupali Ganguly, Jannat Zubair and More Richest Women of Indian Television
Duniya bhar mein 8 March ko Women's Day manaya jayega. Is mauke par, hum aapko TV ki 8 sabse ameer actresses ke baare mein bata rahe hain. Lekin inmein se sabse rich kaun hai, yeh naam sunkar aapko bhi jhatka lagega. Chaliye, dekhte hain poori list.
18
Image Credit : instagram
Smriti Irani
Smriti Irani, jo 'Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2' mein dikhi thi, TV ki top actresses mein se ek hain. Reports ke mutabik, unki total property ₹17.40 crore ki hai.
Add Asianet Newsable as a Preferred Source
28
Image Credit : instagram
Rupali Ganguly
Rupali Ganguly 'Anupama' serial mein lead role play kar rahi hain aur TV ki sabse popular heroine hain. Khabron ke hisaab se, unke paas ₹20 crore ki property hai.
38
Image Credit : instagram
Divyanka Tripathi
Divyanka Tripathi kaafi time se kisi TV serial mein nazar nahi aayi hain, lekin woh web series mein active hain. Unki net worth ki baat karein toh, unke paas ₹40 crore ki property hai.
48
Image Credit : instagram
Jennifer Winget
Jennifer Winget ne TV ke kai popular serials mein kaam kiya hai aur ab web series mein bhi apna jalwa dikha rahi hain. Reports maane toh, unke paas ₹42 crore ki property hai.
58
Image Credit : instagram
Hina Khan
TV ki sabse famous actress Hina Khan, serials mein kaam na karke bhi hamesha limelight mein rehti hain. Khabron ke mutabik, Hina ₹52 crore ki property ki maalkin hain.
68
Image Credit : instagram
Nia Sharma
TV actress Nia Sharma apni glamorous adaaon ke liye famous hain. Woh serials mein kaam karne ke saath-saath kuch shows host bhi karti hain. Reports ke hisaab se, woh ₹70 crore ki property ki maalkin hain.
78
Image Credit : instagram
Shweta Tiwari
TV ki most popular heroine Shweta Tiwari apni acting ke alawa apni adaaon ke liye bhi famous hain. Media reports ke mutabik, Shweta ₹81 crore ki property ki maalkin hain.
88
Image Credit : instagram
Jannat Zubair
TV ki famous actress Jannat Zubair sabse ameer actress hain. Media reports ke mutabik, Jannat lagbhag ₹250 crore ki property ki maalkin hain.
Catch all the latest Entertainment News from movies, OTT Release updates, television highlights, and celebrity gossip to exclusive interviews and detailed Movie Reviews. Stay updated with trending stories, viral moments, and Bigg Boss highlights, along with the latest Box Office Collection reports. Download the Asianet News Official Appfrom the Android Play Store and iPhone App Store for nonstop entertainment buzz anytime, anywhere.
Latest Videos