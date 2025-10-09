Don to Sooryavansham: Amitabh Bachchan’s Iconic Double Role Must-Watch Movies
Amitabh Bachchan has dazzled audiences with his double roles in numerous films. Let’s explore the iconic movies where he brilliantly portrayed two characters on screen.
Sooryavansham
Amitabh Bachchan had a double role in the 1999 film Sooryavansham. This movie turned out to be a superhit.
Laal Baadshah
Amitabh Bachchan had a double role in the 1999 film Laal Baadshah. This movie turned out to be a super flop.
Bade Miyan Chote Miyan
Amitabh Bachchan had a double role in the 1998 film Bade Miyan Chote Miyan. This movie proved to be a hit.
Akayla
Amitabh Bachchan had a double role in the 1991 film Akayla. This movie turned out to be a superhit.
Toofan
Amitabh Bachchan had a double role in the 1989 film Toofan. This movie turned out to be a superhit.
Aakhree Raasta
Amitabh Bachchan had a double role in the 1986 film Aakhree Raasta. This movie did decent business.
Mahaan
Amitabh Bachchan had a double role in the 1983 film Mahaan.
Desh Premee
Amitabh Bachchan had a double role in the 1982 film Desh Premee. This movie didn't make a big splash.
Satte Pe Satta
Amitabh Bachchan had a double role in the 1982 film Satte Pe Satta. This movie did decent business.
Don
Amitabh Bachchan had a double role in the 1978 film Don. This movie turned out to be a superhit.