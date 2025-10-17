- Home
Ankita Lokhande-Vicky Jain's Diwali party: Tejasswi Prakash to Raftaar and More Celebs attend (PHOTOS)
Everyone's getting ready to celebrate the festival of lights. The entertainment world is also buzzing with celebrations. Last night, Ankita Lokhande and Vicky Jain threw a huge Diwali party, and the pictures are out now.
Ankita Lokhande-Vicky Jain's Diwali Party
Ankita Lokhande and Vicky Jain threw a fabulous Diwali party on Thursday. A bunch of TV stars showed up. Jannat Zubair and Tejasswi Prakash looked super glamorous at the event.
Abhimanyu Singh with family
Abhimanyu Singh was spotted with his family at Ankita Lokhande and Vicky Jain's Diwali bash. They all posed for the cameras. Karan Kundrra and Tejasswi Prakash were also seen at the party.
Divya Agarwal with her husband
TV actress and Bigg Boss OTT winner Divya Agarwal also joined Ankita Lokhande and Vicky Jain's Diwali party with her husband. Divya looked absolutely gorgeous.
Shailesh Lodha-Anand Pandit at Diwali party
Poet Shailesh Lodha, from Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, and filmmaker Anand Pandit were also spotted at Ankita Lokhande and Vicky Jain's Diwali party.
Rapper Raftaar with his wife
Rapper Raftaar also joined Ankita Lokhande and Vicky Jain's Diwali party. He was there with his wife. The couple posed up a storm for the photographers.
Gauahar Khan with her husband
Gauahar Khan attended Ankita Lokhande and Vicky Jain's Diwali party with her husband, Zaid Darbar. She was also seen giving Vicky Jain a hug.
Isha Malviya with her mother
TV actress Isha Malviya was also spotted at Ankita Lokhande and Vicky Jain's Diwali party. Isha posed with her mom. She looked lovely in her green outfit.
Elvish Yadav-Krushna Abhishek dance at the party
The TV celebs at Ankita Lokhande and Vicky Jain's Diwali party also danced up a storm. Elvish Yadav and Krushna Abhishek were seen having a blast on the dance floor.
