Free Training for Farmers: Learn Traditional Paddy Cultivation and Rabbit Farming
The Kattupakkam Agricultural Science Center in Chengalpattu is offering free training for farmers on organic farming, traditional paddy cultivation, and scientific rabbit farming—a valuable opportunity for self-employment.
Invitation to participate in free training
The Kattupakkam Agricultural Science Center is hosting two key training events for farmers and livestock enthusiasts. Learn about organic farming, traditional paddy, and scientific rabbit rearing.
‘Organic Farming and Traditional Paddy Cultivation Training
The 'Organic Farming & Traditional Paddy' training on Nov 19 covers traditional varieties, chemical-free methods, and tech for higher yields. Experts will explain the benefits.
Rabbit Farming Training
The 'Scientific Rabbit Farming' training on Nov 26 covers breeding, feed management, and disease prevention. It's a great low-investment, high-profit business for all.
Pre-registration is required to participate in the training
Pre-registration is a must for both sessions. To register or get more info, call: 99405 42371. This helps the center arrange seating and other facilities properly.
