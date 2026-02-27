Jio Dashcam: Reliance Enters Car Accessories Market with Budget Friendly JioEyeQ
Reliance Jio ne India mein apna naya car dashcam, 'JioEyeQ Dashcam', launch kar diya hai. Isme kam daam mein Full HD camera, GPS, AI detection aur Night Vision jaise features mil rahe hain.
Jio Dashcam
Reliance Jio ne 'JioEyeQ Dashcam' ke saath car safety market mein entry ki hai. India mein dashcam ka trend badh raha hai, aur Jio ka ye sasta device isey aur popular bana sakta hai. Ye sadak par sab kuch record karta hai, jo accident ke time ek solid proof ban sakta hai.
Vehicle safety device
JioEyeQ dashcam mein 2MP ka Full HD camera hai. Iska 140-degree ultra-wide FOV lens kaafi bada area cover karta hai. GPS support se gaadi ki location aur travel details record ho jaati hain. Isme AI-based pedestrian detection aur Night Vision support bhi hai, taaki raat mein bhi recording saaf aaye.
Jio Dashcam price
Isme 32GB microSD card se storage milta hai. Emergency recording aur collision detection jaise zaroori features bhi hain, jo emergency mein apne aap recording shuru kar dete hain. Built-in Wi-Fi aur microphone se aap recordings ko aasaani se apne mobile par dekh sakte hain. Is device ki keemat ₹3,499 rakhi gayi hai.
Budget Dashcam
Aap isey poore payment par ya teen mahine ki no-cost EMI par khareed sakte hain. EMI lene par aapko har mahine ₹1,166 dene honge. Ye dashcam JioThings app ke saath kaam karta hai, jo Android aur iOS dono par available hai. Is price point par, JioEyeQ market mein CrossBeats, Qubo, NEXDIGITRON, aur Boat jaise brands ko takkar dega.
