R Madhavan Birthday Special: A glimpse into his best performances and achievements
R Madhavan Birthday: The South Indian actor, who's also a Bollywood regular, turned 55. Born in Jamshedpur in 1970, Madhavan was recently seen in the film Kesari Chapter 2.
| Updated : Jun 01 2025, 09:43 AM
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Image Credit : instagram
R Madhavan, whose full name is Ranganathan Madhavan, is an actor, screenwriter, film producer, and director. He's primarily worked in Tamil and Hindi films.
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Image Credit : instagram
Madhavan's first break in Tamil cinema was Mani Ratnam's romantic drama Alai Payuthey (2000). He then starred in films like Minnale, Dumm Dumm Dumm, Run, Jay Jay, and Thambi.
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Image Credit : instagram
Madhavan entered Bollywood with Rehnaa Hai Terre Dil Mein (2001). While not a major hit, it became a cult classic. He starred alongside Dia Mirza.
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Image Credit : instagram
After RHTDM, Madhavan starred in Hindi films like Dil Vil Pyar Vyar, Ramji Londonwaley, Rang De Basanti, Guru, Delhi Heights, and Halla Bol.
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Image Credit : instagram
3 Idiots (2009) was a blockbuster. Tanu Weds Manu, its sequel, and Shaitan were also hits. He's acted in 20 Hindi films, with 8 being hits.
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Image Credit : instagram
Madhavan has received a National Award (Rocketry), five Filmfare Awards South, two Tamil Nadu State Film Awards, and five SIIMA Awards.
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Image Credit : instagram
Madhavan was in Kesari Chapter 2. His upcoming films are Adhishtasali (Tamil), Dhoorandhar, and Aap Jaisa Koi, all potentially releasing this year.
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