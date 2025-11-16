- Home
The teaser for 'Varanasi', the most expensive film to date of Telugu superstar Mahesh Babu, has been released. There are high hopes for this film, directed by S.S. Rajamouli.
8. Dookudu
When Released: 2011
Budget: ₹35 Crore
Worldwide Gross: ₹101.3 Crore (Blockbuster)
Director: Srinu Vaitla
Star Cast: Mahesh Babu, Samantha Ruth Prabhu, and Sonu Sood
7. Spyder
When Released: 2017
Budget: ₹125 Crore
Worldwide Gross: ₹117.8 Crore (Disaster)
Director: A. R. Murugadoss
Star Cast: Mahesh Babu, Rakul Preet Singh, S. J. Suryah
6. Srimanthudu
When Released: 2017
Budget: ₹70 Crore
Worldwide Gross: ₹143.8 Crore (Blockbuster)
Director: Koratala Siva
Star Cast: Mahesh Babu, Shruti Haasan, and Jagapathi Babu
5. Bharath Ane Nenu
When Released: 2018
Budget: ₹95 Crore
Worldwide Gross: ₹164.2 Crore (Above Average)
Director: Koratala Siva
Star Cast: Mahesh Babu, Kiara Advani, and Prakash Raj
4. Maharshi
When Released: 2019
Budget: ₹90 Crore
Worldwide Gross: ₹175 Crore (Hit)
Director: Vamshi Paidipally
Star Cast: Mahesh Babu, Pooja Hegde, and Allari Naresh
3. Guntur Karam
When Released: 2024
Budget: ₹125 Crore
Worldwide Gross: ₹184.2 Crore (Average)
Director: Trivikram Srinivas
Star Cast: Mahesh Babu, Sreeleela, and Meenakshi Chaudhary
2. Sarkaru Vaari Paata
When Released: 2022
Budget: ₹125 Crore
Worldwide Gross: ₹184.6 Crore (Average)
Director: Parasuram
Star Cast: Mahesh Babu, Keerthy Suresh, and Samuthirakani
1. Sarileru Neekevvaru
When Released: 2020
Budget: ₹85 Crore
Worldwide Gross: ₹215.2 Crore (Superhit)
Director: Anil Ravipudi
Star Cast: Mahesh Babu, Rashmika Mandanna, Vijayashanti