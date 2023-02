Rakhi Sawant slams husband Adil Khan Durrani, says, 'Star ban na aasaan nahi hai'

In a recent viral video shared by a well-known paparazzo official account, TV personality Rakhi Sawant gave another explosive interview in which she slams her husband Adil and tells that being a star is not easy.

While in the previous viral video, Rakhi Sawant hinted at revealing the reality behind her marriage to Adil, in this one, the fearless and bold diva slammed her husband, Adil Khan Durrani.

She started by saying, "Mein aaj bhi pyar me hu. Aaj bhi nikke me hu. Aaj bhi mein Adil ki biwi hu. Iss desh ki aurat ke saath agar koi zulm hota ho. Toh kya mein, media ki aur desh ki janta ki madad ni le sakti."

ALSO READ: Nora Fatehi SEXY Pictures: The actress soars the temperature high with her red hot couture outfit - SEE PICS

Rakhi also shared, "Definitely, mera misuse hua hai. Mein celebrity thi and wo waha ke normal se Mysore ke ladke the. Ek rupya yaha lekar aaye the. Aur aaj, desh desh ke ghar ghar mein unko waha pahuncha diya."

Rakhi warning Adil said, "Adil itna aasaan nahi hai Adil. Shah Rukh, Salman, Aamir itne bade bade star ban na itna aasaan nahi hai. Adil tum mujhe seedhi banakar super star ni ban sakte. Mein nahi chahti ke ab aap log usko interview kare. Agar interview karna hai, toh aap log Rakhi Sawant ko boycott kare."

In a previous viral video, Rakhi had also shared, "Mein ye kehna chahti hu ke abhi mein inke affairs ke photos, videos kuch ni dikhana chah rahi hu. Aath mahine tak mein aise rahi. Ji mera shauhar. Ji mera shauhar. Ji mera shauhar. Isiliye aapne mere shaadi ka deny kiya tha. Aur fir paanch, das dine me aapne duniya ke, fans ke aur media ke dar se baad me aapne qubool kiya. Mein kisi ki seedhi ni ban na chahti hu. Tum mujhe seedhi mat banao. Seehi banake, aage badh ke kya haasil kar loge."

ALSO READ: Rakhi Sawant hints revealing reality of marriage, warned, 'Adil aapne aath mahine ki shaadi khamosh rakhwai'