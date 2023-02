Rakhi Sawant hints revealing reality of marriage, warned, 'Adil aapne aath mahine ki shaadi khamosh rakhwai'

In a recent viral video shared by a well-known paparazzo official account, TV personality Rakhi Sawant has given a subtle hint to reveal the reality of her marriage. She warned and said, "Aadil aapne aath mahine ki shaadi khamosh rakhwai."

It feels like the pain and drama is not over yet in Rakhi Sawant's life after marriage to her husband, Adil Khan Durrani. Speaking of which, a well-known paparazzo account has dropped an explosive video in which Rakhi is giving huge hints about the reality of her marriage.

Rakhi Sawant started off by saying, "Ab meri maa rahi nahi, to ab mujhe kuch khone ka darr nahi hai. Mein uss ladki ko warning dena chahti hu, media ke dwara, jab mein Bigg Boss Marathi me thi dedh mahina, bahut faayda uthaya tumne. Naam ni bataaungi, waqt aane par, photo, videos sab kuch bataaungi."

ALSO READ: Sunny Deol shares special message on niece Prerna Gill's book announcement

She also adds, "Isiliye Aadil aapne aath mahine ki shaadi khamosh rakhwai ye affairs karne ke liye. Kehte hai, tum meri bhagwaan ho, mera khuda ho, allah ke baad tum ho. Nahi. Mujhe khuda, allah, kisi se compare mat karo. Mein ek mitti hu. Mitti me mil jaaungi. Mujhe ek biwi ban na hai. Baccho ki maa ban na hai. Mein ek insaan ban na chahti hu. Aap samajh rahe hai. Bas mujhe jaana hai."

Rakhi also shared, "Mein ye kehna chahti hu ke abhi mein inke affairs ke photos, videos kuch ni dikhana chah rahi hu. Aath mahine tak mein aise rahi. Ji mera shauhar. Ji mera shauhar. Ji mera shauhar. Isiliye aapne mere shaadi ka deny kiya tha. Aur fir paanch, das dine me aapne duniya ke, fans ke aur media ke dar se baad me aapne qubool kiya. Mein kisi ki seedhi ni ban na chahti hu. Tum mujhe seedhi mat banao. Seehi banake, aage badh ke kya haasil kar loge."

ALSO READ: Nora Fatehi SEXY Pictures: The actress soars the temperature high with her red hot couture outfit - SEE PICS