Kerala's Murali Sreeshankar, an Asian Games silver medallist, won the men's long jump title at the sixth leg of the Indian Athletics Series in Chennai with a jump of 8.04m. The event also featured a close 110m hurdles race.
Asian Games silver medallist in men's long jump, Murali Sreeshankar, stamped his authority during the sixth leg of the Indian Athletics Series. Kerala's 27-year-old international athlete recorded a jump of 8.04m to win the men's long jump title at Chennai's Jawaharlal Nehru Stadium on Sunday.
Of the six legal attempts, the star long jumper had three legal jumps. His second jump was 7.90m, while his fourth attempt was 8.04m. He dug deep in his last and final attempt to further improve his performance, but settled for 7.97m, as per a press release from the Athletics Federation of India (AFI).
Earlier in April, he recorded a jump of 8.15m, a season best during a domestic meet in Bengaluru. Recently, during the South African exposure tour, he recorded a jump of 8.12m.
There was an exciting contest in the men's 110m hurdles. Tejas Ashok Shirse (Reliance) and Krishik M (Reliance) battled for first place, but it was the former who stole the show with a time of 13.43 secs. Krishik was in close second with a time of 13.44 secs.
In the men's 400m hurdles, all three medal winners dipped below 50 seconds. Santhosh Kumar T (NCOE Trivandrum) was the winner with a time of 49.47 secs.
Indian Athletics Series: Full Results
Men's Senior Events
100m: Pranav Pramod (Reliance) 10.32 seconds, Lalu Prasad Bhoi (Odisha) 10.42 secs, Abhay Singh (Reliance) 10.47 secs.
200m: Rajesh Ramesh (NCOE Trivandrum) 21.23 secs, Abhin B Devadiga (Karnataka) 21.33 secs, Jay Kumar (Uttar Pradesh) 21.36 secs.
400m: Jay Kumar (Uttar Pradesh) 46.03 secs, Manu TS (NCOE Trivandrum) 46.60 secs, Setu Mishra (NCOE Trivandrum) 46.67 secs.
800m: Krishan Kumar (Haryana) 1:47.23 secs, Aman Kumar (Army) 1:47.95 secs, Shyam Milan Bind (Uttar Pradesh) 1:48.27
5,000m: Abhishek Pal (Railway Sports) 13:57.02 secs, Shivaji Parashuram (Karnataka) 13:58.13 secs, Shailesh Kushwaha (Karnataka) 14:01.82 secs.
110m hurdles: Tejas Ashok Shirse (Reliance) 13.43 secs, Krishik M (Reliance) 13.44 secs, Rathish (Reliance) 14.10 secs.
400m hurdles: Santhosh Kumar T (NCOE Trivandrum) 49.47 secs, Yashas P (Karnataka) 49.64 secs, Jabir MP (Navy) 49.93 secs.
3,000m steeplechase: Sharuk Khan (Uttar Pradesh) 8:47,81, Balkishan (Haryana) 8:49.33, Shubham Shridhar (Maharashtra) 8:49.39.
High jump: Aadarsh Ram (Tamil Nadu) 2.27m, Swadhin Kumar Majhi (Odisha) 2.10m, Sunil M (Tamil Nadu) 2.05m.
Triple jump: Praveen Chithravel (JSW) 16.95m, Mohanraj J (Tamil Nadu) 16.50m, Mohammed Muhassin (Navy) 16.25m.
Long jump: Sreeshankar M (Kerala) 8.04m, David P (NOCE Bangaluru) 7.77m, Mohammed Muhassin (Navy) 7.76m.
Javelin throw: Arshdeep Singh (Punjab) 77.04m, Parmod (Haryana) 76.16m, Sahil Silwal (Haryana) 74.34m.
Discus throw: Nirbhay Singh (NCOE Patiala) 55.54m, Bhartpreet Singh (Reliance) 53.70m, Abhimanyu (JSW) 53.64m.
Shot put: S Kumaran (Tamil Nadu) 17.66m, Balaji (Tamil Nadu) 16.83m, Prajwal M Shetty (Karnataka) 15.70m.
Men's U20 Events
200m: Yuvaraj S (Tamil Nadu) 21.86 secs, Hariharan R (NCOE Trivandrum) 22.33 secs, Aditya Bantanur (Karnataka) 22.68 secs.
400m: Hariharan R (NCOE Trivandrum) 47.55 secs, Munna Kumar (Assam) 48.23 secs, Karampeta Shivakumar (Telangana) 48.96 secs.
Long jump: Jithin Arjunan RC (JSW) 7.56m, Hemanga Borgohain (Assam) 6.99m, Ruthresh Balaji B (JSW) 6.95m.
Triple jump: Dhanush Raj (Kerala) 15.03m, Jaiganesh M (Tamil Nadu) 13.92m, Akashkumar K (Tamil Nadu) 13.90m.
Pole vault: Kavinraja S (Tamil Nadu) 5.00m, Divakar M (Tamil Nadu) 4.60m, S Kumar (Tamil Nadu) 4.40m.
Women's Senior Events
100m: Giridharani R (Tamil Nadu) 11.51 secs, Harita Bhadra (Reliance) 11.55 secs, Tamanna (Haryana) 11.59 secs.
200m: Nithya Gandhe (NCOE Trivandrum) 24.11 secs, Sudeshna H (Maharashtra) 24.40 secs, Prakruthi Roopa (Karnataka) 24.48 secs.
400m: MR Poovamma (ONGC) 53.38 secs, Ansa Babu (All India Police) 53.50 secs, Vijayakumari GK (Karnataka) 53.58 secs.
800m: Thota S (IOCL) 2:06.75 secs, Kavitha V (Tamil Nadu) 2:07.10 secs, Gowthami J (All India Police) 2:08.06 secs.
5,000m: Aarti Pawara (Maharashtra) 17:06.69 secs, Sanghamitra (IOCL) 17:08.99 secs, Mitali Deepak B (Maharashtra) 17:09.66
400m hurdles: Anu R (Reliance) 56.95 secs, Sinchal Kaveramma (NCOE Bengaluru) 58.31 secs, Gudiya (Uttar Pradesh) 59.37 secs.
3000m steeplechase: Prachi Devkar (IOCL) 10:09.00, Susmita Tigga (Odisha) 10:37.00, Nikita (IOCL) 10:38.00.
Long jump: Sherin A (JSW) 6.07m, Merylann Mathew (Anju Bobby Sports) 5.85m, Lakshanya SN (Tamil Nadu) 5.82m.
High jump: Abhinaya S Shetty (JSW) 1.71m, Athira Somaraj (All India Police) 1.71m, Kevinaa (Tamil Nadu) 1.68m.
Pole vault: Baranica Elangovan (Tamil Nadu) 4.10m, Sindhushree G (Karnataka) 4.00m, Blessy Kunjumon (Kerala) 3.90m.
Triple jump: I Ilango (Tamil Nadu) 13.52m, Sadhana Ravi (Tamil Nadu) 13.02m, Mallala Anusha (Andhra Pradesh) 12.94m.
Discus throw: Nidhi Rani (Haryana) 58.82m, Krishna Jayasankar (Tamil Nadu) 53.27m, Akhila Raju (Kerala) 50.27m.
Javelin throw: Krishma S (Reliance) 53.03m, Ramyashree J (Karnataka) 46.41m, P Arpita Archana (Reliance) 42.45m.
Shot put: Krishna Jayashankar (Tamil Nadu) 16.96m, Vidhi (Uttar Pradesh) 15.77m, Anshu (Haryana) 15.52m.
Women's U20 Events
100m: Bhavana G (Tamil Nadu) 11.93 secs, Ananya Suresh (Kerala) 12.08 secs, Suchithra S (JSW) 12.12 secs.
100m hurdles: Anjali C (JSW) 13.53 secs, Nandhini K (Tamil Nadu) 13.61 secs, Yamini Karthikeyan (Tamil Nadu) 13.83 secs.
200m: Ananya Suresh (Kerala) 24.71 secs, Monika Raha (West Bengal) 24.72 secs, Prisha Mishra (Haryana) 24.77 secs.
Long jump: Jasmine Mathachan (Kerala) 5.48m, Magheli B (JSW) 5.27m, Bavatharani Elangovan (Tamil Nadu) 5.04m.
High jump: Juin Mantusa (West Bengal) 1.68m, A Alice Deva Prasanna (Tamil Nadu) 1.60m, Anamika A (Kerala) 1.60m.(Except for the headline, this story has not been edited by Asianet Newsable English staff and is published from a syndicated feed.)