BJP-led Mahayuti sweeps Maharashtra, JMM-led INDIA Bloc retains Jharkhand; full list of winners here

The BJP-led Mahayuti painted Maharashtra a vivid saffron on Saturday, sweeping aside the MVA in a landslide victory, while the opposition INDIA bloc retained power in Jharkhand. In both states, voters gave a resounding endorsement to the incumbent parties.

The BJP-led Mahayuti painted Maharashtra a vivid saffron on Saturday, sweeping aside the MVA in a landslide victory, while the opposition INDIA bloc retained power in Jharkhand. In both states, voters gave a resounding endorsement to the incumbent parties.

Counting of votes for the two assembly elections, marked by slogans such as "katenge toh batenge" and "ek hain toh safe hai," began at 8 am and quickly signaled celebrations for the BJP in Maharashtra.

Also read: 'Development, good governance wins': PM Modi lauds BJP-led Mahayuti's thumping win in Maharashtra

At 6:30 pm, BJP was winning or leading in 133 of the 149 seats it contested in the state. Along with its allies, Shiv Sena and NCP, the ruling Mahayuti coalition was poised to secure 231 of the 288 seats, leaving the Congress-Shiv Sena (UBT)-NCP (SP) alliance virtually wiped out with just 45 seats.

While the opposition reeled from a decisive defeat in Maharashtra, Jharkhand brought some relief as voters appeared to grant a two-thirds majority to the JMM-led alliance.

In the 81-seat Jharkhand assembly, the BJP was winning or leading in 21 seats at 6:30 PM. Chief Minister Hemant Soren's JMM was winning or leading in 34 seats, while the Congress was winning or leading in 16, the RJD in four, and the CPI-ML in two, collectively securing 56 seats, according to the Election Commission.

Prime Minister Narendra Modi congratulated the JMM-led alliance on its victory in Jharkhand and expressed gratitude to the people of the state for their support to the BJP. While party workers celebrated with vibrant colors, drumbeats, and sweets in various locations, Modi also lauded the BJP’s resounding triumph in Maharashtra.

Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde said, “People have rejected politics of hatred and revenge, accepted politics of welfare and development.”

Describing the day as historic, the Shiv Sena leader said the “people took election in their hands to give the Mahayuti a landslide victory”.

As alliance leaders credited welfare initiatives like the Laadki Behna scheme for the sweeping victory, Shiv Sena MP Shrikant Shinde stated that the mandate clearly reflects who is upholding Balasaheb Thackeray's ideals. His remark highlighted the fractured legacy of the Shiv Sena founder, whose son Uddhav now leads the Shiv Sena (UBT).

Will Fadnavis be next Maharashtra CM?

With the election outcome now certain, attention turned to BJP leader Devendra Fadnavis, credited as the architect of his party’s remarkable victory. Speculation is rife in political circles that Fadnavis, the state’s second Brahmin Chief Minister, will assume the role for a third time.

"Leaders of Mahayuti parties will decide (on next CM)," Fadnavis said on his part.

"Today's verdict shows that the entire community stands united behind Prime Minister Narendra Modi. The 'ek hain toh safe hai' slogan has been a success, particularly for ladki bahins (dear sisters) who benefit from this scheme, receiving Rs 1,500 per month," he said.

Also read: Mahayuti sweeps Maharashtra, hands MVA massive humiliation: What worked for BJP-led alliance? Key takeaways

Hemant Soren lauds INDIA Bloc's performance

In Jharkhand, Chief Minister Hemant Soren expressed his gratitude to the people of the state for the INDIA bloc’s stellar performance and said it had passed the exam of democracy.

“We have passed the exam of democracy in Jharkhand; we will finalise our strategy after the election results,” Soren said at a press conference in Ranchi.

“I express my gratitude to the people for this stupendous performance,” he said.

Soren also said Jharkhand is set to script ‘Abua Raj, Abua Sarkar’ (own state, own govt).

Maharashtra Election 2024 Results: Full list of winners constituency wise

S.No. Name of constituency Winning/Leading candidate Alliance 1 Akkalkuwa (ST) Amshya Fulji Padvi MVA 2 Shahada (ST) Rajesh Padvi Mahayuti 3 Nandurbar (ST) Vijaykumar Gavit Mahayuti 4 Nawapur (ST) Shirishkumar Naik MVA 5 Sakri (ST) Pravin Chaure MVA 6 Dhule Rural Raghavendra Manohar Patil Mahayuti 7 Dhule City Omprakash Agarwal Mahayuti 8 Sindkheda Jayakumar Jitendrasinh Rawal Mahayuti 9 Shirpur (ST) Kashiram Vechan Pawara Mahayuti 10 Chopda (ST) Chandrakant Sonawane Mahayuti 11 Raver Amol Haribhau Jawale Mahayuti 12 Bhusawal (SC) Sanjay Savkare Mahayuti 13 Jalgaon City Suresh Damu Bhole Mahayuti 14 Jalgaon Rural Gulab Raghunath Patil Mahayuti 15 Amalner Anil Bhaidas Patil Mahayuti 16 Erandol Amol Chimanrao Patil Mahayuti 17 Chalisgaon Mangesh Chavan Mahayuti 18 Pachora Kishor Appa Patil Mahayuti 19 Jamner Girish Mahajan Mahayuti 20 Muktainagar Chandrakant Nimba Patil Mahayuti 21 Malkapur Chainsukh Madanlal Sancheti Mahayuti 22 Buldhana Sanjay Gaikwad Mahayuti 23 Chikhli Shweta Mahale Mahayuti 24 Sindkhed Raja Kayande Manoj Devanand Mahayuti 25 Mehkar (SC) Siddharth Rambhau Kharat MVA 26 Khamgaon Akash Pandurang Fundkar Mahayuti 27 Jalgaon (Jamod) Sanjay Kute Mahayuti 28 Akot Prakash Gunvantrao Bharsakale Mahayuti 29 Balapur Nitin Bhikanrao Deshmukh MVA 30 Akola West Sajid Khan Pathan MVA 31 Akola East Randhir Sawarkar Mahayuti 32 Murtizapur (SC) Harish Marotiappa Pimple Mahayuti 33 Risod Ameet Subhashrao Zanak MVA 34 Washim (SC) Shyam Ramcharan Khode Mahayuti 35 Karanja Sai Prakash Dahake Mahayuti 36 Dhamangaon Railway Adsad Pratap Mahayuti 37 Badnera Ravi Gangadhar Rana Mahayuti 38 Amravati Sulbha Khodke Mahayuti 39 Teosa Rajesh Shriramji Wankhede Mahayuti 40 Daryapur (SC) Gajanan Motiram Lawate MVA 41 Melghat (ST) Kewalram Tulsiram Kale Mahayuti 42 Achalpur Pravin Tayade Mahayuti 43 Morshi Umesh Atmaramji Yawalkar Mahayuti 44 Arvi Sumit Wankhede Mahayuti 45 Deoli Rajesh Bhaurao Bakane Mahayuti 46 Hinganghat Samir Trimbakrao Kunawar Mahayuti 47 Wardha Pankaj Bhoyar Mahayuti 48 Katol Charansing Babulalji Thakur Mahayuti 49 Savner Ashishrao Deshmukh Mahayuti 50 Hingna Sameer Meghe Mahayuti 51 Umred (SC) Sanjay Narayanrao Meshram MVA 52 Nagpur South West Devendra Fadnavis Mahayuti 53 Nagpur South Mohan Goaplrao Mate Mahayuti 54 Nagpur East Krishna Pancham Khopde Mahayuti 55 Nagpur Central Pravin Datke Mahayuti 56 Nagpur West Vikas Thakre MVA 57 Nagpur North (SC) Nitin Raut MVA 58 Kamthi Chandrashekhar Bawankule Mahayuti 59 Ramtek Ashish Jaiswal Mahayuti 60 Tumsar Raju Manikrao Karemore Mahayuti 61 Bhandara (SC) Nanabhau Falgunrao Patole MVA 62 Sakoli Avinash Anandrao Brahmankar Mahayuti 63 Arjuni Morgaon (SC) Badole Rajkumar Sudam Mahayuti 64 Tirora Vijay Bharatlal Rahangdale Mahayuti 65 Gondia Vinod Agarwal Mahayuti 66 Amgaon (ST) Sanjay Puram Mahayuti 67 Armori (ST) Ramdas Maluji Masram MVA 68 Gadchiroli (ST) Milind Ramji Narote Mahayuti 69 Aheri (ST) Atram Dharamraobaba Bhagwantrao Mahayuti 70 Rajura Subhash Dhote MVA 71 Chandrapur (SC) Kishor Jorgewar Mahayuti 72 Ballarpur Sudhir Mungantiwar Mahayuti 73 Brahmapuri Vijay Namdeorao Wadettiwar MVA 74 Chimur Banti Bhangdiya Mahayuti 75 Warora Karan Sanjay Deotale Mahayuti 76 Wani Derkar Sanjay Nilkanthrao MVA 77 Ralegaon (ST) Ashok Ramaji Wooike Mahayuti 78 Yavatmal Anil Shankarrao Mangulkar MVA 79 Digras Sanjay Dulichand Rathod Mahayuti 80 Arni (ST) Raju Narayan Todsam Mahayuti 81 Pusad Indranil Manohar Naik Mahayuti 82 Umarkhed (SC) Kisan Maroti Wankhede Mahayuti 83 Kinwat Pradeep Hemsingh Jadhav MVA 84 Hadgaon Baburao Kadam Kohlikar Mahayuti 85 Bhokar Sreejaya Chavan Mahayuti 86 Nanded North Balaji Kalyankar Mahayuti 87 Nanded South Mohanrao Marotrao Hambarde MVA 88 Loha Prataprao Patil Chikhalikar MVA 89 Naigaon Rajesh Sambhaji Pawar Mahayuti 90 Deglur (SC) Jitesh Antapurkar Mahayuti 91 Mukhed Tushar Govindrao Rathod Mahayuti 92 Basmath Chandrakant Ramakant Navghare Mahayuti 93 Kalamnuri Santosh Bangar Mahayuti 94 Hingoli Tanaji Sakharamji Mutkule Mahayuti 95 Jintur Meghana Bordikar Mahayuti 96 Parbhani Dr Rahul Vedprakash Patil MVA 97 Gangakhed Kadam Vishal Vijaykumar MVA 98 Pathri Rajesh Uttamrao Vitekar Mahayuti 99 Partur Babanrao Dattatray Yadav Mahayuti 100 Ghansawangi Udhan Hikmat Baliram Mahayuti 101 Jalna Arjun Panditrao Khotkar Mahayuti 102 Badnapur (SC) Kuche Narayan Tilakchand Mahayuti 103 Bhokardan Danve Santosh Raosaheb Mahayuti 104 Sillod Bankar Suresh Pandurang MVA 105 Kannad Ranjanatai Harshvardhan Jadhav Mahayuti 106 Phulambri Anuradha Atul Chavan Mahayuti 107 Aurangabad Central Siddiqui Naseruddin Taquiuddin AIMIM 108 Aurangabad West (SC) Sanjay Pandurang Shirsat Mahayuti 109 Aurangabad East Imtiaz Jaleel Syed AIMIM 110 Paithan Bhumre Vilas Sandipanrao Mahayuti 111 Gangapur Bumb Prashant Bansilal Mahayuti 112 Vaijapur Bornare Ramesh Nanasaheb Mahayuti 113 Nandgaon Suhas Dwarkanath Kande Mahayuti 114 Malegaon Central Mufti Mohammad Ismail Abdul Khalique AIMIM 115 Malegaon Outer Dadaji Dagdu Bhuse Mahayuti 116 Baglan (ST) Dilip Manglu Borse Mahayuti 117 Kalwan (ST) Nitinbhau Arjun Pawar Mahayuti 118 Chandvad Dr. Aher Rahul Daulatrao Mahayuti 119 Yevla Chhagan Bhujbal Mahayuti 120 Sinnar Adv. Kokate Manikrao Shivaji Mahayuti 121 Niphad Bankar Diliprao Shankarrao Mahayuti 122 Dindori (ST) Narahari Sitaram Zirwal Mahayuti 123 Nashik East Adv. Rahul Uttamrao Dhikale Mahayuti 124 Nashik Central Devyani Suhas Pharande Mahayuti 125 Nashik West Hiray Seema Mahesh Mahayuti 126 Deolali (SC) Ahire Saroj Babulal Mahayuti 127 Igatpuri (ST) Khoskar Hiraman Bhika Mahayuti 128 Dahanu (ST) Vinod Bhiva Nikole CPI(M) 129 Vikramgad (ST) Bhoye Harishchandra Sakharam Mahayuti 130 Palghar (ST) Gavit Rajendra Dhedya Mahayuti 131 Boisar (ST) Vilas Sukur Tare Mahayuti 132 Nalasopara Rajan Balakrishna Naik Mahayuti 133 Vasai Sneha Dube Pandit Mahayuti 134 Bhiwandi Rural (ST) Shantaram Tukaram More Mahayuti 135 Shahapur (ST) Daulat Bhika Daroda Mahayuti 136 Bhiwandi West Choughule Mahesh Prabhakar Mahayuti 137 Bhiwandi East Rais Kasam Shaikh MVA 138 Kalyan West Vishwanath Atmaram Bhoir Mahayuti 139 Murbad Kisan Shankar Kathore Mahayuti 140 Ambernath (SC) Dr. Balaji Pralhad Kinikar Mahayuti 141 Ulhasnagar Ailani Kumar Uttamchand Mahayuti 142 Kalyan East Sulbha Ganpat Gaikwad Mahayuti 143 Dombivali Chavan Ravindra Dattatray Mahayuti 144 Kalyan Rural Rajesh Govardhan More Mahayuti 145 Mira Bhayandar Narendra Mehta Mahayuti 146 Ovala-Majiwada Pratap Baburao Sarnaik Mahayuti 147 Kopri-Pachpakhadi Eknath Sambhaji Shinde Mahayuti 148 Thane Sanjay Mukund Kelkar Mahayuti 149 Mumbra-Kalwa Awhad Jitendra Satish MVA 150 Airoli Ganesh Ramchandra Naik Mahayuti 151 Belapur Sandeep Ganesh Naik MVA 152 Borivali Sanjay Upadhyay Mahayuti 153 Dahisar Manisha Ashok Chaudhary Mahayuti 154 Magathane Prakash Surve Mahayuti 155 Mulund Mihir Kotecha Mahayuti 156 Vikhroli Sunil Rajaram Raut MVA 157 Bhandup West Ashok Dharmaraj Patil Mahayuti 158 Jogeshwari East Manisha Ravindra Waikar Mahayuti 159 Dindoshi Sanjay Nirupam Mahayuti 160 Kandivali East Atul Bhatkhalkar Mahayuti 161 Charkop Yogesh Sagar Mahayuti 162 Malad West Vinod Shelar Mahayuti 163 Goregaon Vidya Thakur Mahayuti 164 Versova Haroon Khan MVA 165 Andheri West Ameet Bhaskar Satam Mahayuti 166 Andheri East Murji Patel Mahayuti 167 Vile Parle Parag Alavani Mahayuti 168 Chandivali Dilip Bhausaheb Lande Mahayuti 169 Ghatkopar West Ram Kadam Mahayuti 170 Ghatkopar East Parag Shah Mahayuti 171 Mankhurd Shivaji Nagar Abu Asim Azmi MVA 172 Anushakti Nagar Sana Malik Mahayuti 173 Chembur Tukaram Ramkrushna Kate Mahayuti 174 Kurla (SC) Kudalkar Mangesh Mahayuti 175 Kalina Sanjay Govind Potnis Mahayuti 176 Vandre East Varun Satish Sardesai MVA 177 Vandre West Ashish Sehlar Mahayuti 178 Dharavi (SC) Dr. Gaikwad Jyothi Eknath Mahayuti 179 Sion Koliwada Captain R Tamil Selvan Mahayuti 180 Wadala Kalidas Nilkanth Kolambkar Mahayuti 181 Mahim Mahesh Baliram Sawant MVA 182 Worli Aaditya Thackeray MVA 183 Shivadi Ajay Vinayak Choudhari MVA 184 Byculla Manoj Pandurang Jamsutkar MVA 185 Malabar Hill Mangal Prabhat Lodha Mahayuti 186 Mumbadevi Amin Patel MVA 187 Colaba Rahul Suresh Narwekar Mahayuti 188 Panvel Prashant Ramsheth Thakur Mahayuti 189 Karjat Throve Mahendra Sadashiv Mahayuti 190 Uran Mahesh Baldi Mahayuti 191 Pen Ravisheth Patil Mahayuti 192 Alibaug Mahendra Hari Dalvi Mahayuti 193 Shrivardhan Aditi Sunil Tatkare Mahayuti 194 Mahad Gogawale Bharat Maruti Mahayuti 195 Junnar Sharaddada Bhimaji Sonawane Independent 196 Ambegaon Dilip Walse Patil Mahayuti 197 Khed Alandi Babaji Ramchandra Kale MVA 198 Shirur Dnyaneshwar Aba Katke Mahayuti 199 Daund Kul Rahul Subhashrao Mahayuti 200 Indapur Dattatraya Vithoba Bharane Mahayuti 201 Baramati Ajit Pawar Mahayuti 202 Purandar Sanjay Chandukaka Jagtap MVA 203 Bhor Shankar Hiraman Mandekar Mahayuti 204 Maval Sunil Shankarrao Shelke Mahayuti 205 Chinchwad Jagtap Shankar Pandurang Mahayuti 206 Pimpri (SC) Anna Dadu Bansode Mahayuti 207 Bhosari Mahesh Kisan Landge Mahayuti 208 Vadgaon Sheri Bapusaheb Pathare MVA 209 Shivajinagar Siddharth Anil Shirole Mahayuti 210 Kothrud Chandrakant Bachhu Patil Mahayuti 211 Khadakwasala Bhimrao Dhondiba Tapkir Mahayuti 212 Parvati Madhuri Satish Misal Mahayuti 213 Hadapsar Chetan Vitthal Tupe Mahayuti 214 Pune Cantonment (SC) Sunil Kamble Dyandev Mahayuti 215 Kasba Peth Hemant Narayan Rasane Mahayuti 216 Akole (ST) Dr. Kiran Yamaji Lahamate Mahayuti 217 Sangamner Amol Dhondiba Khatal Mahayuti 218 Shirdi Vikhe Patil Radhakrushna Eknathrao Mahayuti 219 Kopargaon Ashutosh Ashokrao Kale Mahayuti 220 Shrirampur (SC) Hemant Ogale Bhujangrao MVA 221 Nevasa Vitthal Vakilrao Langhe Mahayuti 222 Shevgaon Monica Rajeev Ragale Mahayuti 223 Rahuri Kardile Shivaji Bhanudas Mahayuti 224 Parner Kashinath Mahadu Date Sir Mahayuti 225 Ahmednagar City Sangram Jagtap Mahayuti 226 Shrigonda Vikram Pachpute Babanrao Mahayuti 227 Karjat Jamkhed Rohit Pawar MVA 228 Georai Vijaysinh Shivajirao Pandit Mahayuti 229 Majalgaon Mohan Bajirao Jagtap MVA 230 Beed Sandeep Ravindra Kshirsagar MVA 231 Ashti Suresh Dhas Ramchandra Mahayuti 232 Kaij (SC) Namita Akshay Mundada Mahayuti 233 Parli Dhananjay Munde MVA 234 Latur Rural Ramesh Kashiram Karad Mahayuti 235 Latur City Amit Vilasrao Deshmukh MVA 236 Ahmadpur Babasaheb Mohanrao Patil Mahayuti 237 Udgir (SC) Sanjay Baburao Bansode Mahayuti 238 Nilanga Nilangekar Sambhaji Diliprao Patil Mahayuti 239 Ausa Abhimanyu Dattatray Pawar Mahayuti 240 Umarga (SC) Pravin Virbhadrayya Swami MVA 241 Tuljapur Ranajagjitsinha Padmasinha Patil Mahayuti 242 Osmanabad Kailas Balasaheb Ghadge Patil MVA 243 Paranda Tanaji Jayawant Mahayuti 244 Karmala Narayan (ABA) Govindrao Patil MVA 245 Madha Abhijeet Dhananjay Patil MVA 246 Barshi Dilip Gangadhar Sobal MVA 247 Mohol (SC) Raju Khare Dnyanu MVA 248 Solapur City North Vijay Deshmukh Sidramappa Mahayuti 249 Solapur City Central Devendra Rajesh Kothe Mahayuti 250 Akkalkot Sachin Kalyanshetti Panchappa Mahayuti 251 Solapur South Subhash Deshmukh Sureshchandra Mahayuti 252 Pandharpur Autade Samadhan Mahadeo Mahayuti 253 Sangole Babasaheb Annasaheb Deshmukh Peasants and Workers Party of India 254 Malshiras (SC) Uttamrao Shivdas Jankar MVA 255 Phaltan (SC) Sachin Patil Mahayuti 256 Wai Makrand Laxmanrao Jadhav (Patil) Mahayuti 257 Koregaon Mahesh Sambhajiraje Shinde Mahayuti 258 Man Jaykumar Bhagavanrao Gore Mahayuti 259 Karad North Manoj Bhimrao Ghorpade Mahayuti 260 Karad South Dr. Atulbaba Suresh Bhosale Mahayuti 261 Patan Shambhuraj Desai Shivajirao Mahayuti 262 Satara Shivendraraje Bhonsle Mahayuti 263 Dapoli Kadam Yogeshdada Ramdas Mahayuti 264 Guhagar Jadhav Bhaskar Bhaurao MVA 265 Chiplun Shekhar Govindrao Nikam Mahayuti 266 Ratnagiri Uday Ravindra Samant Mahayuti 267 Rajapur Kiran Samant Mahayuti 268 Kankavli Nitish Rane Mahayuti 269 Kudal Nilesh Narayan Rane Mahayuti 270 Sawantwadi Deepak Vasantrao Kesarkar Mahayuti 271 Chandgad Shivaji Shattupa Patil Independent 272 Radhanagari Abitkar Prakash Anandrao Mahayuti 273 Kagal Mushrif Hasan Miyalal Mahayuti 274 Kolhapur South Amal Mahadevrao Mahadik Mahayuti 275 Karvir Chandradeep Shashikant Nirake Mahayuti 276 Kolhapur North Rajesh Vinayak Kshirsagar Mahayuti 277 Shahuwadi Dr. Vinay Vilasrao Kore (Savkar) Jan Surajya Shakti 278 Hatkanangle (SC) Dr. Ashokrao Mane (Bapu) Jan Surajya Shakti 279 Ichalkaranji Rahul Prakash Awade Mahayuti 280 Shirol Rajendra Shamgonda Patil (Yadravkar) Rajarshi Shahu Vikas Aghadi 281 Miraj (SC) Dr. Suresh (Bhau) Dagadu Khade Mahayuti 282 Sangli Dhananjay Hari Gadgil Mahayuti 283 Islampur Jayant Rajaram Patil MVA 284 Shirala Satyajit Deshmukh Shivajirao Mahayuti 285 Palus-Kadegaon Vishwajit Kadam Patangrao MVA 286 Khanapur Babar Suhas Anilbhau Mahayuti 287 Tasgaon-Kavathe Mahankal Rohit Suman R.R. Aba Patil MVA 288 Jat Gopichand Kundlik Padalkar Mahayuti

Jharkhand Election 2024 Results: Full List of winners constituency wise

S. No. Assembly Constituency Winning/ Leading Candidate Alliance 1 Rajmahal MD. Tajuddin INDIA 2 Borio (ST) Dhananjay Soren INDIA 3 Barhait (ST) Hemant Soren INDIA 4 Litipara (ST) Hemlal Murmu INDIA 5 Pakaur Nisat Alam INDIA 6 Maheshpur (ST) Stephen Marandi INDIA 7 Sikaripara (ST) Alok Kumar Soren INDIA 8 Nala Rabindra Nath Mahato INDIA 9 Jamtara Irfan Ansari INDIA 10 Dumka (ST) Basant Soren INDIA 11 Jama (ST) Lois Marandi INDIA 12 Jarmundi Devendra Kunwar NDA 13 Madhupur Hafizul Hassan INDIA 14 Sarath Uday Shankar Singh INDIA 15 Deoghar (SC) Suresh Paswan INDIA 16 Poreyahat Pradeep Yadav INDIA 17 Godda Sanjay Prasad Yadav INDIA 18 Mahagama Deepika Pandey Singh INDIA 19 Kodarma Dr Neera Yadav NDA 20 Barkatha Amit Kumar Yadav NDA 21 Barhi Manoj Kumar Yadav NDA 22 Barkagaon Roshan Lal Choudhary NDA 23 Ramgarh Mamta Devi INDIA 24 Mandu Nirmal Mahto NDA 25 Hazaribagh Pradip Prasad NDA 26 Simaria (SC) Kumar Ujjwal NDA 27 Chatra (SC) Janardhan Paswan NDA 28 Dhanwar Babu Lala Marandi NDA 29 Bagodar Nagendar Mahto NDA 30 Jamua (SC) Manju Kumari NDA 31 Gandey Kalpana Murmu Soren INDIA 32 Giridih Sudivya Kumar INDIA 33 Dumri Jairam Kumar Mahato NDA 34 Gomia Yogendra Prasad INDIA 35 Bermo Kumar Jaimangal INDIA 36 Bokaro Shwettaa Singh INDIA 37 Chandankiyari (SC) Uma Kant Rajak INDIA 38 Sindri Chandra Deo Mahato INDIA 39 Nirsa Arup Chatterjee INDIA 40 Dhanbad Raj Sinha NDA 41 Jharia Ragini Singh NDA 42 Tundi Mathura Prasad Mahto INDIA 43 Baghmara Shatrughan Mahto NDA 44 Baharagora Samir Kumar Mohanty INDIA 45 Ghatsila (ST) Ram Das Soren INDIA 46 Potka (ST) Sanjib Sardar INDIA 47 Jugsalai (SC) Mangal Kalindi INDIA 48 Jamshedpur East Purnima Sahu NDA 49 Jamshedpur West Saryu Roy NDA 50 Ichagarh Sabita Mahto INDIA 51 Seraikella (ST) Champai Soren NDA 52 Chaibasa (ST) Deepak Birua INDIA 53 Majhgaon (ST) Niral Purty INDIA 54 Jaganathpur (ST) Sona Ram Sinku INDIA 55 Manoharpur (ST) Jagat Majhi INDIA 56 Chakradharpur (ST) Sukhram Oraon INDIA 57 Kharsawan (ST) Dashrath Gagrai INDIA 58 Tamar (ST) Vikas Kumar Munda INDIA 59 Torpa (ST) Sudeep Gudhiya INDIA 60 Khunti (ST) Ram Surya Munda INDIA 61 Silli Amit Kumar INDIA 62 Khijri (ST) Rajesh Kacchap INDIA 63 Ranchi Chandreshwar Prasad Singh NDA 64 Hatia Navin Jaiswal NDA 65 Kanke (SC) Suresh Kumar Baitha INDIA 66 Mandar (ST) Shilpi Neha Tirkey INDIA 67 Sisai (ST) Jiga Susaran Horo INDIA 68 Gumla (ST) Bhushan Tirkey INDIA 69 Bishunpur (ST) Chamra Linda INDIA 70 Simdega (ST) Bhushan Bara INDIA 71 Kolebira (ST) Naman Bixal Kongari INDIA 72 Lohardaga (ST) Rameshwar Oraon INDIA 73 Manika (ST) Ram Chandra Singh INDIA 74 Latehar (SC) Prakash Ram NDA 75 Panki Kushwaha Shashi Bhushan Mehta NDA 76 Daltonganj Alok Kumar Chaurasiya NDA 77 Bishrampur Naresh Prasad Singh INDIA 78 Chhatarpur (SC) Radha Krishana Kishore INDIA 79 Hussainabad Sanjay Kumar Singh Yadav INDIA 80 Garhwa Satyendra Nath Tiwari NDA 81 Bhawanathpur Anant Pratap Deo INDIA

(Please Note: The results are as per the ECI website at 7:00 PM - Numbers and final results will be updated)

Latest Videos