- Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 4: Varun Dhawan, Janhvi Kapoor starrer collects THIS
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Day 4: Varun Dhawan and Janhvi Kapoor's film 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' has picked up speed again on its fourth day. A jump in the movie's earnings was seen over the Dussehra weekend
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 4:
Varun Dhawan and Janhvi Kapoor's 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' picked up pace on the Sunday holiday after Dussehra. The movie, which opened with 9.25 crore, has had average earnings in 4 days.
Varun-Janhvi's magic works
'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' is a hit 2025 romantic movie. Audiences love the chemistry between Varun and Janhvi. People are watching it even if theaters aren't full.
Varun Dhawan's movie has average collection
Directed by Shashank Khaitan, 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' completed 4 days since its release. Its pace is average.
SSKTK's daily earnings
'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' opened with 9.25 crore. Day 2 was 5.5 crore, Day 3 was 7.5 crore. On Day 4, it earned ₹ 6.33 Cr. The total collection is now ₹ 28.58 Cr.
After Saiyara, Sunny Sanskari.. becomes the second best movie
After an opening of 9.25 crore, 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' has now become the second-biggest opening romantic movie after 'Saiyara'.
Tulsi Kumari from Sunny Sanskari – 9.25 crores
Param Sundari – 7.37 crores
Bhool Choop Maaf – 7.20 crores
Metro In These Days – 4.05 crores