Sulakshana Pandit’s Tragic Love Story: Why She Never Married After Sanjeev Kumar
Well-known singer Sulakshana Pandit has passed away. She was 71. It's being reported that she had been ill for a long time. What a coincidence that Sulakshana also died on the same date that Sanjeev Kumar left the world 40 years ago.
Sulakshana Pandit’s Love for Sanjeev Kumar
Everyone knows that Sulakshana Pandit was in love with Sanjeev Kumar. However, Sanjeev never accepted her love. When Sanjeev died, she couldn't bear the shock and lost her mental balance.
It's a coincidence that Sulakshana Pandit and Sanjeev Kumar's death dates are the same. Sanjeev Kumar passed away on November 6, 1985. Exactly 40 years later, Sulakshana also died on November 6.
Sulakshana Pandit did her first film, Uljhan, with Sanjeev Kumar. While working together on this film, Sulakshana fell in love with Sanjeev. She even confessed her love. However, Sanjeev was in love with Hema Malini and rejected Sulakshana's love.
Let us tell you, Sulakshana Pandit, who was madly in love with Sanjeev Kumar, couldn't bear it when she found out about his death and lost her mental balance. Not only that, she fell in the bathroom, which cracked her hip bone. After that, she remained ill.
Sulakshana Pandit was one of Bollywood's most famous singers. She sang many great songs. She sang with singers like Kishore Kumar, Mohammed Rafi, Shailendra Singh, Yesudas, Mahendra Kapoor, Hemant Kumar, Lata Mangeshkar, and Udit Narayan.
Along with singing, Sulakshana Pandit also tried her luck in acting. She shared the screen with many superstars like Jeetendra, Vinod Khanna, Shashi Kapoor, and Rajesh Khanna. Her first film was Uljhan in 1975. Her hero in it was Sanjeev Kumar.
Sulakshana Pandit came from a musical family. Her father, Pratap Narayan Pandit, was a classical singer. The famous classical singer Pandit Jasraj was her uncle. Former Rajgarh MP and Jan Sangh leader Vasant Kumar Pandit was also her uncle. She started singing at the age of nine.