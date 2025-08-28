- Home
Param Sundari Star Cast Fees: Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor lead the film 'Param Sundari.' They've charged a hefty fee. Let's find out how much the star cast earned
15
Image Credit : Instagram
Sidharth Malhotra
Sidharth Malhotra led 'Param Sundari,' earning 10-12 crore rupees.
25
Image Credit : Instagram
Janhvi Kapoor
Janhvi Kapoor, the female lead, reportedly charged 4-5 crore rupees.
35
Image Credit : Instagram
Sanjay Kapoor
Sanjay Kapoor played a key role, earning 50 lakh rupees.
45
Image Credit : Instagram
Renji Panicker
Renji Panicker also appeared, earning 25-30 lakh rupees.
55
Image Credit : Instagram
Manjot Singh
Manjot Singh earned 25 lakh rupees for his role.
