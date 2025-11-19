Masti 4 To 120 Bahadur: Films Releasing On Friday(21st November); Check Here
Upcoming Movies: This Friday, 41 films in different languages are hitting the box office. These include everything from comedy to war and horror movies. According to BookMyShow's list, 27 South Indian films alone are making their debut
Masti 4
Genre: Adult Comedy
Cast: Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi
Director: Milap Zaveri
2. 120 Bahadur
Genre: Historical War Drama
Star Cast: Farhan Akhtar, Raashii Khanna, Mrunal Thakur
Director: Rajnish Ghai
3. Haunted 3D: Ghosts of the Past
Genre: Horror Suspense Thriller
Cast: Mahaakshay Chakraborty, Chetna Pande
Director: Vikram Bhatt
4. 12 A: Railway Colony (Telugu)
Genre: Horror Thriller
Star Cast: Allari Naresh, Kamakshi Bhaskarla, Saikumar Pudipeddi, and Viva Harsha
Director: Nani Kasaragadda
5. Andhra King Taluka (Telugu)
Genre: Action Rom-Com Drama
Star Cast: Ram Pothineni, Upendra, Bhagyashri Borse
Director: Mahesh Babu Pachigolla
6. Theeyavar Kulai Nadunga (Tamil)/ Mufti Police (Telugu)
Genre: Crime Thriller
Star Cast: Arjun Sarja, Aishwarya Rajesh, Ramkumar Ganesan
Director : Dinesh Lakshmanan
7. Radheya (Kannada)
Genre: Crime Drama
Star Cast: Ajay Rao, Sonal Monteiro, Dhanya Balakrishna
Director: Veda Guru
8. Premante (Telugu)
Genre: Romantic Comedy Drama
Star Cast: Priyadarshi Pulikonda, Anandi, Vennela Kishore
Director: Navneeth Sriram
9. Panch Minar (Telugu)
Genre: Comedy Crime Thriller
Star Cast: Raj Tarun, Rashi Singh, Ajay Ghosh
Director : Ram Kadumula