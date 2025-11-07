Kamal Haasan Birthday: 10 South Indian Movies Which Were Remade in Bollywood
Kamal Haasan Birthday: Actor has turned 71. He was born on November 7, 1954, in Paramakudi. Famous for his amazing acting, Kamal has worked in Bollywood as well as in the South. His films have also been remade in Bollywood
Sadma
Kamal Haasan's 1982 film Moondram Pirai was remade in Bollywood. Director Balu Mahendra made the film Sadma in 1983 with Kamal and Sridevi.
Solva Sawan
Kamal Haasan's 1977 film Pathinaru Vayathinile was also remade in Bollywood. The 1979 film Solva Sawan starred Sridevi and Amol Palekar. It was directed by Bharathiraja.
Zara Si Zindagi
Kamal Haasan's 1980 film Varumayin Niram Sivappu was remade in Bollywood as Zara Si Zindagi. In this film by director K. Balachander, Kamal starred with Anita Raj. It came out in 1983.
Aakhri Raasta
Kamal Haasan's 1985 film Oru Kaidhiyin Diary was also remade in Hindi. The 1986 film Aakhri Raasta starred Amitabh Bachchan, Sridevi, and Anupam Kher. It was directed by Bharathiraja.
Guru
Kamal Haasan's 1985 film Kaakki Sattai was remade in Hindi as Guru. Directed by Umesh Mehra, this film starred Mithun Chakraborty, Sridevi, and Nutan. It was released in 1989.
Eeshwar
Kamal Haasan's 1986 film Swathi Muthyam was also remade. Director Kasinathuni Viswanath made the film Eeshwar in 1989. It starred Anil Kapoor and Vijayashanti in lead roles.
Virasat
Kamal Haasan's film Thevar Magan came out in 1992. It was remade in 1997 as Virasat. It starred Anil Kapoor, Pooja Batra, and Tabu. Priyadarshan directed it.
Biwi No. 1
Kamal Haasan's 1995 film Sathi Leelavathi was remade in Bollywood as Biwi No. 1. It starred Salman Khan, Karisma Kapoor, and Sushmita Sen. David Dhawan directed this 1999 film.
Chachi 420
Kamal Haasan's film Avvai Shanmugi came out in 1996. It was remade in Bollywood in 1997. Kamal was both the director and hero. Tabu, Amrish Puri, and Om Puri were also in it.
Housefull
Kamal Haasan's 1998 film Kaathala Kaathala was remade in Hindi as Housefull. Released in 2010, it starred Akshay Kumar, Riteish Deshmukh, and others. Sajid Khan directed it.