Smriti Mandhana's Fiance Palash Muchhal Hospitalized After Her Father's Heart-Attack
Palash Muchhal Hospitalised: Smriti Mandhana's November 23rd wedding was postponed due to her father's illness. Now, her fiancé, musician Palash Muchhal, has also fallen ill with a viral infection. After being hospitalized, he has now been discharged
15
Image Credit : Instagram
Double Blow for Smriti Mandhana: Fiancé Palash Muchhal Hospitalized After Father's Health Scare.
Cricketer Smriti Mandhana faces a tough time as her fiancé, Palash Muchhal, falls ill shortly after her father's hospitalization, which led to their wedding's postponement.
25
Image Credit : Smriti Mandhana
Musician Palash Muchhal Admitted to Hospital Due to Viral Infection and Acidity Issues.
Smriti Mandhana's fiancé, Palash Muchhal, was hospitalized in Sangli. A source revealed the cause was a viral infection and increased acidity, but the condition was not serious.
35
Image Credit : Instagram/smriti_jemi_lover
Smriti Mandhana and Palash Muchhal's Wedding Postponed Amidst Family Health Crises.
The couple's planned November 23rd wedding was put on hold after Smriti's father was admitted to the ICU, followed by Palash's own health issues.
45
Image Credit : Instagram
Palash Muchhal Discharged from Hospital; Now Resting in Mumbai After Health Scare.
Good news for fans as Palash Muchhal has been discharged. His mother, Amita Muchhal, confirmed he is back in Mumbai and resting, though under considerable stress.
55
Image Credit : Insta/palash_muchhal
Stress Takes a Toll: Palash Muchhal's Health Affected Amidst Wedding Postponement.
Palash Muchhal's mother revealed that the recent events and wedding postponement have put him under significant stress, which has impacted his physical health.
