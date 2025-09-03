- Home
73-year-old Shakti Kapoor, born on September 3, 1952, has acted in over 700 films and is among the few Bollywood stars to have the most film releases in a single year.
Shakti Kapoor
Year with most releases: 1989
Number of films: 26
Films: 'Chaalbaaz', 'Aag Se Khelenge', 'Gentleman', and many more.
Note: The 1980s and 1990s saw Shakti Kapoor in numerous films every year.
Kader Khan
Year with most releases: 1988
Number of films: 26
Films: 'Aurat Teri Yehi Kahani', 'Bhedbhav', 'Inteqam', and many more.
Note: Kader Khan was a regular presence in Bollywood from 1980 to 1999.
Prem Chopra
Year with most releases: 1989
Number of films: 19
Films: 'Majboor', 'Gharana', 'Mitti Aur Sona', and many more.
Amrish Puri
Year with most releases: 1989
Number of films: 18
Films: 'Mera Farz', 'Mujrim', 'Nafrat Ki Aandhi', and many more.
Mithun Chakraborty
Year with most releases: 1989
Number of films: 17
Films: 'Bhrashtachar', 'Ladai', 'Daana Paani', and many more.
Govinda
Year with most releases: 1989
Number of films: 14
Films: 'Aakhri Baazi', 'Paap Ka Ant', 'Gentleman', and many more.
Shatrughan Sinha
Year with most releases: 1973
Number of films: 13
Films: 'Aa Gale Lag Jaa', 'Jheel Ke Us Paar', 'Blackmail', and many more.
Jeetendra
Year with most releases: 1982
Number of films: 13
Films: 'Raste Pyar Ke', 'Samraat', 'Dharam Kanta', and many more.
Rajesh Khanna
Year with most releases: 1985
Number of films: 12
Films: 'Awara Baap', 'Insaaf Main Karoonga', 'Unche Log', and many more.
Dharmendra
Year with most releases: 1987
Number of films: 12
Films: 'Jaan Hatheli Pe', 'Hukumat', 'Loha', and many more.