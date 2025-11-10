SHOCKING: Dharmendra's 7 films that were NEVER released!
In Dharmendra's film career, there are many movies that, even after completion, never got released. Learn about these 7 unheard-of films, from 'Har Pal' to 'Jazbaa'.
Har Pal
The film Har Pal starred Dharmendra, Preity Zinta, Shiney Ahuja, and Isha Koppikar. Dharmendra played Preity's father. Though the film was completed, it never got released.
Devdas
In the 1970 film Devdas, Dharmendra, Hema Malini, and Sharmila Tagore were in lead roles. Due to a financial crisis, the film's shooting was not completed and its release was halted.
Gunda Master
The film Gunda Master had Dharmendra, Suniel Shetty, and Armaan Kohli in the main roles. This movie was never released.
Sher
In the film Sher, Dharmendra and Shammi Kapoor had important roles. Despite completing shooting, the film was not released due to production disputes.
Hum Mein Hai Dum
The film Hum Mein Hai Dum is one such movie that was never released even after being made.
Jazbaa
Directed by Nanabhai Bhatt, the film Jazbaa starred Dharmendra, Vinod Khanna, Rajendra Kumar, Parveen Babi, Zeenat Aman, and Hema Malini in lead roles.
Ek Do Teen
Directed by Ramesh Sippy, Ek Do Teen had Dharmendra and Hema Malini in lead roles. After shooting, it remained incomplete due to production issues and was never released.