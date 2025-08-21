- Home
- Business
- Gold price RISES ahead of Ganesh Chaturthi on August 21st: Check 22k, 24k rates in your city
Gold price RISES ahead of Ganesh Chaturthi on August 21st: Check 22k, 24k rates in your city
A significant increase in 22 and 24 carat gold prices today. After several days of decline, gold prices have jumped. Find out today's gold rates in major Indian cities, including Kolkata
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Gold prices saw a significant jump today after several days of decline. Check out the latest rates for 22 and 24 carat gold in major Indian cities, including Kolkata.
Kolkata Gold Prices Today:
24 Carat – 1 gram: ₹10075 (up ₹60), 10 grams: ₹100750 (up ₹600), 100 grams: ₹1007500 (up ₹6000).
18 Carat – 1 gram: ₹7552 (up ₹41), 10 grams: ₹75520 (up ₹410), 100 grams: ₹755200 (up ₹4100).
22 Carat – 1 gram: ₹9230 (up ₹50), 10 grams: ₹92300 (up ₹500), 100 grams: ₹923000 (up ₹5000).
Mumbai Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹92300 (up ₹500)
24 Carat – 10 grams: ₹100750 (up ₹600)
Delhi Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹92450 (up ₹500)
24 Carat – 10 grams: ₹100900 (up ₹600)
Hyderabad Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹92300 (up ₹500)
24 Carat – 10 grams: ₹100750 (up ₹600)
Patna Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹92350 (up ₹500)
24 Carat – 10 grams: ₹100800 (up ₹600)
Jaipur Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹92450 (up ₹500)
24 Carat – 10 grams: ₹100900 (up ₹600)
Chennai Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹92300 (up ₹500)
24 Carat – 10 grams: ₹100750 (up ₹600)