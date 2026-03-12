Former child actor Hari Murali was found dead at his home in Annoor, Payyanur. His body has been moved to a private hospital. He had acted in around 50 films, including 'Rasikan', 'Annan Thambi', and 'Madambi'.
Lately, he has been working as a VFX artist.