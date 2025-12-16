The IPL 2026 Mini-Auction saw ₹215.45 crore spent on 77 players. Cameron Green was the top overseas buy for KKR at ₹25.2 crore, while Prashant Veer and Kratik Sharma were the top uncapped buys for CSK. Full player list and retained squads included.
The IPL 2026 Mini-Auction has concluded after a long and intense bidding session, with all 10 franchises vying for the experienced campaigners, international stars and domestic talents to strengthen their squads for the upcoming season on Tuesday, December 16.
The franchises splurged a total of INR 215.45 crore on 77 players to fill the available slots, with Australian all-rounder Cameron Green scripting history by becoming the most expensive overseas player in IPL history after Kolkata Knight Riders acquired his services for a whopping INR 25.2 crore. The Indian domestic talents Prashant Veer and Kratik Sharma became the joint-highest uncapped players after Chennai Super Kings snapped them for INR 14.2 crore each.
As the IPL mini-auction has come to a conclusion, let’s take a look at the list of players who were sold to each franchise at the Abu Dhabi event.
Kolkata Knight Riders
Cameron Green (₹25.20 crore), Finn Allen (₹2 crore), Matheesha Pathirana (₹18 crore), Tejasvi Singh (₹3 crore), Kartik Tyagi (₹30 lakh), Prashant Solanki (₹30 lakh), Rahul Tripathi (₹75 lakh), Tim Seifert (₹1.5 crore), Mustafizur Rahman (₹9.2 crore), Sarthak Ranjan (₹30 lakh), Daksh Kamra (₹30 lakh), Rachin Ravindra (₹2 crore), Akash Deep (₹1 crore)
Retained Players: Ajinkya Rahane (C), Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy.
Chennai Super Kings
Akeal Hosein (₹2 crore), Prashant Veer (₹14.20 crore), Kartik Sharma (₹14.20 crore), Matthew Short (₹1.5 crore), Aman Khan (₹40 lakh), Sarfaraz Khan (₹75 lakh), Matt Henry (₹2 crore), Rahul Chahar (₹5.2 crore), Zak Foulkes (₹75 lakh)
Retained Players: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, Dewald Brevis, MS Dhoni (WK), Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Sanju Samson (WK) (Traded from RR).
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar (₹30 lakh), Salil Arora (₹1.5 crore), Sakib Hussain (₹30 lakh), Onkar Tarmale (₹30 lakh), Amit Kumar (₹30 lakh), Praful Hinge (₹30 lakh), Krains Fuletra (₹30 lakh), Liam Livingstone (₹13 crore), Shivam Mavi (₹75 lakh), Jack Edwards (₹3 crore)
Retained Players: Pat Cummins (C), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan (WK), Heinrich Klaasen (WK), Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari.
Lucknow Super Giants
Wanindu Hasaranga (₹2 crore), Anrich Nortje (₹2 crore), Mukul Choudhary (₹2.60 crore), Naman Tiwari (₹1 crore), Akshat Raghuwanshi (₹2.20 crore), Josh Inglis (₹8.60 crore)
Retained Players: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (C), Nicholas Pooran (WK), Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, M Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Mohammed Shami (Traded from SRH), Arjun Tendulkar (Traded from MI).
Mumbai Indians
Quinton de Kock (₹1 crore), Danish Malewar (₹30 lakh), Mohammed Izhar (₹30 lakh), Atharva Ankolekar (₹30 lakh), Mayank Rawat (₹30 lakh)
Retained Players: Hardik Pandya (C), Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Sherfane Rutherford (Traded from GT), Mayank Markande (Traded from KKR), Shardul Thakur (Traded from LSG).
Punjab Kings
Cooper Connolly (₹3 crore), Ben Dwarshuis (₹4.40 crore), Pravin Dubey (₹30 lakh), Vishal Nishad (₹30 lakh)
Retained Players: Prabhsimran Singh (WK), Priyansh Arya, Shreyas Iyer (C), Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod.
Royal Challengers Bengaluru
Venkatesh Iyer (₹7 crore), Jacob Duffy (₹2 crore), Satvik Deswal (₹30 lakh), Mangesh Yadav (₹5.2 crore), Jordan Cox (₹75 lakh), Vicky Ostwal (₹30 lakh), Vihaan Malhotra (₹30 lakh), Kanishk Chouhan (₹30 lakh)
Retained Players: Rajat Patidar (C), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt (WK), Jitesh Sharma (WK), Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, and Suyash Sharma.
Gujarat Titans
Ashok Sharma (₹90 lakh), Jason Holder (₹7 crore), Tom Banton (₹2 crore), Prithvi Raj (₹30 lakh), Luke Wood (₹75 lakh)
Retained Players: Shubman Gill (C), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler (WK), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Glenn Phillips.
Rajasthan Royals
Ravi Bishnoi (₹7.20 crore), Sushant Mishra (₹90 lakh), Yash Raj Punja (₹30 lakh), Vignesh Puthur (₹30 lakh), Ravi Singh (₹95 lakh), Aman Rao (₹30 lakh), Brijesh Sharma (₹30 lakh), Adam Milne (₹2.4 crore), Kuldeep Sen (₹75 lakh)
Retained Players: Ravindra Jadeja (Traded from CSK), Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Sam Curran (Traded from CSK), Jofra Archer, Nandre Burger, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Shubham Dubey, Shimron Hetmyer, Lhuan-dre-Pretorius, Donovan Ferreira, Sandeep Sharma, Yudhvir Charak
Delhi Capitals
David Miller (₹2 crore), Ben Duckett (₹2 crore), Auqib Nabi Dar (₹8.4 crore), Pathum Nissanka (₹4 crore), Lungi Ngidi (₹2 crore), Sahil Parakh (₹30 lakh), Prithvi Shaw (₹75 lakh), Kyle Jamieson (₹2 crore)
Retained Players: Axar Patel (C), KL Rahul, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Karun Nair, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Nitish Rana (Traded from RR).