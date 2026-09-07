The Asian Games 2026 will be held in Aichi-Nagoya, Japan, from September 19 to October 4. India will compete across various sports, defending titles in cricket and kabaddi, with top athletes like PV Sindhu and Mirabai Chanu set to participate.
The Asian Games 2026 will be held in Aichi-Nagoya, Japan, from September 19 to October 4, with India set to field athletes across several sporting disciplines as the country looks to build on its performances in previous editions, according to Olympics.com.
Sporting action at the continental multi-sport event will begin on September 10, nine days ahead of the opening ceremony. India's campaign is scheduled to begin with teqball on September 17, while the Indian women's cricket team will face Japan in the quarter-finals on September 18. India will defend its men's and women's titles in cricket and kabaddi, while the Indian men's hockey team will also enter the Games as defending champions.
Two-time Olympic medallist PV Sindhu will headline India's badminton challenge, with the competition scheduled to begin at the Ichinomiya City Municipal Gymnasium from September 20, according to Olympics.com.
Olympic medallist Mirabai Chanu will lead India's five-member weightlifting squad, while double Olympic medallist Manu Bhaker will be among the country's leading shooters. Paris 2024 bronze medallist Aman Sehrawat will represent India in wrestling.
India's boxing contingent will enter the Asian Games on the back of a record-breaking Commonwealth Games campaign, where Indian boxers won 10 medals, including seven gold and three silver. Olympic medallist Lovlina Borgohain and Commonwealth Games champion Sakshi Chaudhary are among the Indian boxers set to compete in Aichi-Nagoya.
Athletics will be another major focus for India, with more than 70 Indian track and field athletes expected to compete in events scheduled from September 24 to 29.
With several Olympic and Commonwealth Games medallists in its ranks, India will look to put up a strong showing across disciplines and defend its titles in key team sports at the Aichi-Nagoya Asian Games.
Asian Games 2026 India schedule, according to Olympics.com:
Asian Games 2026 archery schedule
September 26 to 29 Recurve and compound events
September 30 to October 1 Compound events - medal rounds
October 2 to 3 Recurve events - medal rounds
Asian Games 2026 artistic gymnastics schedule
September 22, Tuesday Women's all-around and vault - qualification
September 23, Wednesday Women's all-around - final (subject to qualification)
September 24, Thursday Women's vault - final (subject to qualification)
Asian Games 2026 athletics schedule
September 24, Thursday Women's heptathlon - 100m hurdles Women's heptathlon - high jump Women's heptathlon - shot put Women's heptathlon - 200m Men's triple jump - qualifying round Men's high jump - qualifying round Men's 100m - round 1 Mixed 4x400m relay - heats Women's triple jump - final Mixed 4x400m relay - final Women's 10,000m - final
September 25, Friday Women's heptathlon - long jump Women's heptathlon - javelin throw Women's heptathlon - 800m Women's 400m - round 1 Men's 400m - round 1 Men's 400m - semi-finals Men's 100m - semi-finals Women's shot put - final Women's pole vault - final Men's 100m - final Men's 10,000m - final Men's hammer throw - final
September 26, Saturday Men's marathon - final Men's decathlon - 100m Men's decathlon - long jump Men's decathlon - shot put Men's decathlon - high jump Men's decathlon - 400m Men's javelin throw - qualifying round Women's 200m - round 1 Women's 200m - semi-finals Men's 200m - round 1 Men's 200m - semi-finals Women's long jump - qualifying round Women's 100m hurdles - round 1 Men's 1500m - round 1 Men's shot put - final Men's triple jump - final Women's 400m - final Men's 400m - final Women's 1500m - final
September 27, Sunday Women's marathon race walk - final Men's decathlon - 110m hurdles Men's decathlon - discus throw Men's decathlon - pole vault Men's decathlon - javelin throw Men's decathlon - 1500m Women's high jump - qualifying round Women's 400m hurdles - round 1 Men's 400m hurdles - round 1 Men's long jump - qualifying round Men's 800m - round 1 Women's 4x100m relay - heats Men's high jump - final Women's long jump - final Women's 200m - final Men's 200m - final Women's 100m hurdles - final Women's javelin throw - final Women's 3000m steeplechase - final
September 28, Monday Women's 800m - round 1 Mixed 4x100m relay - heats Men's 4x400m relay - heats Women's discus throw - final Women's 400m hurdles - final Men's 400m hurdles - final Men's 3000m steeplechase - final Men's long jump - final Men's 1500m - final Men's javelin throw - final Women's 5000m - final Women's 4x100m relay - final
September 29, Tuesday Men's pole vault - final Women's high jump - final Women's hammer throw - final Women's 800m - final Men's 800m - final Men's 5000m - final Mixed 4x100m relay - final Women's 4x400m relay - final Men's 4x400m relay - final
Asian Games 2026 badminton schedule
September 20, Sunday Men's team - preliminary round Women's team - preliminary round
September 21, Monday Men's team - preliminary round Women's team - preliminary round
September 22, Tuesday Men's team - quarter-finals Women's team - quarter-finals
September 23, Wednesday Men's team - semi-finals Women's team - semi-finals
September 24, Thursday Men's team - final Women's team - final
September 25, Friday Men's singles - preliminary rounds Women's singles - preliminary rounds Men's doubles - preliminary rounds Women's doubles - preliminary rounds Mixed doubles - preliminary rounds
September 26, Saturday Men's singles - preliminary rounds Women's singles - preliminary rounds Men's doubles - preliminary rounds Women's doubles - preliminary rounds Mixed doubles - preliminary rounds
September 27, Sunday Men's singles - quarter-finals Women's singles - quarter-finals Men's doubles - quarter-finals Women's doubles - quarter-finals Mixed doubles - quarter-finals
September 28, Monday Men's singles - semi-finals Women's singles - semi-finals Men's doubles - semi-finals Women's doubles - semi-finals Mixed doubles - semi-finals
September 29, Tuesday Men's singles - final Women's singles - final Men's doubles - final Women's doubles - final Mixed doubles - final
Asian Games 2026 boxing schedule
September 21, Monday Men's 90kg - preliminary rounds Men's +90kg - preliminary rounds Men's 70kg - preliminary rounds
September 22, Tuesday Women's 51kg - preliminary rounds Women's 54kg - preliminary rounds Men's 55kg - preliminary rounds
September 23, Wednesday Men's 60kg - preliminary rounds Men's 80kg - preliminary rounds
September 24, Thursday Men's 70kg - preliminary rounds Women's 51kg - preliminary rounds Women's 65kg - preliminary rounds
September 25, Friday Men's 60kg - preliminary rounds Men's +90kg - preliminary rounds Women's 54kg - preliminary rounds
September 26, Saturday Men's 55kg - preliminary rounds Men's 90kg - preliminary rounds Women's 60kg - preliminary rounds
September 27, Sunday Men's 80kg - preliminary rounds Women's 54kg - preliminary rounds Men's 60kg - preliminary rounds Men's +90kg - preliminary rounds Women's 65kg - preliminary rounds
September 28, Monday Men's 70kg - preliminary rounds Women's 51kg - preliminary rounds Women's 75kg - preliminary rounds Men's 55kg - preliminary rounds Men's 90kg - preliminary rounds Women's 60kg - preliminary rounds
September 29, Tuesday Men's 60kg - semi-finals Men's 80kg - semi-finals Men's +90kg - semi-finals Women's 54kg - semi-finals Women's 65kg - semi-finals
September 30, Wednesday Men's 55kg - semi-finals Men's 70kg - semi-finals Men's 90kg - semi-finals Women's 51kg - semi-finals Women's 60kg - semi-finals Women's 75kg - semi-finals
October 2, Friday Men's 55kg - final Men's 60kg - final Men's 70kg - final Men's 80kg - final Men's 90kg - final Men's +90kg - final Women's 51kg - final Women's 54kg - final Women's 60kg - final Women's 65kg - final Women's 75kg - final
Asian Games 2026 canoe/kayak schedule
September 23 to 26 Men's kayak single 500m Men's kayak double 500m Men's kayak four 500m Men's canoe double 500m Women's canoe single 200m Women's canoe double 500m Women's kayak double 500m Women's kayak four 500m Mixed kayak double 500m Mixed canoe double 500m
September 29 to October 2 Men's kayak single slalom Women's canoe single slalom Men's kayak cross Women's kayak cross
Asian Games 2026 MMA schedule
September 20 to 22 Men's traditional MMA -77kg Women's traditional MMA -60kg
Asian Games 2026 kurash schedule
September 27 to 29 Men's kurash -66kg Men's kurash +90kg Women's kurash -57kg Women's kurash -78kg
Asian Games 2026 cricket schedule
September 18, Friday India vs Japan - women's quarter-final
September 20, Sunday Women's semi-final (subject to qualification)
September 22, Tuesday Women's bronze medal match/final (subject to qualification)
September 28, Monday India vs Group A runner-up - men's quarter-final
October 1, Thursday Men's semi-final (subject to qualification)
October 3, Saturday Men's bronze medal match/final (subject to qualification)
Asian Games 2026 track cycling schedule
September 29 to October 2 Men's sprint Men's team sprint Men's keirin Men's omnium Men's Madison Women's sprint Women's team sprint Women's keirin Women's team pursuit Women's omnium Women's Madison
Asian Games 2026 equestrian schedule
September 21, Monday Eventing individual and team - dressage
September 22, Tuesday Eventing individual and team - cross-country
September 23, Wednesday Eventing individual and team - jumping and medal contests
September 25, Friday Dressage team - final Dressage individual - qualification
September 26, Saturday Dressage individual - qualification
September 27, Sunday Dressage individual - final
Asian Games 2026 esports schedule
September 23, Wednesday eFootball
September 26, Saturday Puyo Puyo Champions
September 27, Sunday Pokémon UNITE
October 2, Friday League of Legends
Asian Games 2026 fencing schedule
September 22, Tuesday Men's foil individual Women's épée individual
September 23, Wednesday Women's foil individual Men's sabre individual
September 24, Thursday Women's sabre individual
September 25, Friday Men's foil team Women's épée team
September 26, Saturday Women's foil team Men's sabre team
September 27, Sunday Women's sabre team
Asian Games 2026 golf schedule
September 30, Wednesday Men's individual and team - round 1 Women's individual and team - round 1
October 1, Thursday Men's individual and team - round 2 Women's individual and team - round 2
October 2, Friday Men's individual and team - round 3 Women's individual and team - round 3
October 3, Saturday Men's individual and team - final round Women's individual and team - final round
Asian Games 2026 hockey schedule
September 20, Sunday India vs Indonesia - men's Pool A India vs Uzbekistan - women's Pool B
September 21, Monday India vs Indonesia - women's Pool B
September 22, Tuesday India vs Sri Lanka - men's Pool A
September 23, Wednesday Thailand vs India - women's Pool B
September 24, Thursday Korea vs India - men's Pool A
September 25, Friday Japan vs India - women's Pool B
September 26, Saturday Japan vs India - men's Pool A
September 27, Sunday India vs Singapore - women's Pool B
September 28, Monday India vs Bangladesh - men's Pool A
September 30, Wednesday Women's semi-final/classification match (subject to qualification)
October 1, Thursday Men's semi-final/classification match (subject to qualification)
October 2, Friday Women's medal/classification match (subject to qualification)
October 3, Saturday Men's medal/classification match (subject to qualification)
Asian Games 2026 judo schedule
September 30, Wednesday Women's -48kg - preliminary rounds and medal contests
October 1, Thursday Women's -57kg - preliminary rounds and medal contests Women's -70kg - preliminary rounds and medal contests
Asian Games 2026 kabaddi schedule
September 21, Monday Japan vs India - men's Group A Bangladesh vs India - women's Group A
September 22, Tuesday Republic of Korea vs India - men's Group A
September 23, Wednesday Bangladesh vs India - men's Group A Iran vs India - women's Group A
September 24, Thursday Chinese Taipei vs India - men's Group A Japan vs India - women's Group A
September 25, Friday Men's semi-final (subject to qualification) Women's semi-final (subject to qualification)
September 26, Saturday Women's final (subject to qualification) Men's final (subject to qualification)
Asian Games 2026 karate schedule
September 22, Tuesday Women's kumite -55kg - elimination and medal contests Men's kumite -84kg - elimination and medal contests
Asian Games 2026 rowing schedule
September 20, Sunday Men's single sculls - heats Men's double sculls - heats Men's pair - heats Men's four - heats Women's four - heats Men's single sculls - quarter-finals (subject to qualification) Men's double sculls - quarter-finals (subject to qualification)
September 21, Monday Men's quadruple sculls - heats Lightweight men's double sculls - heats
September 22, Tuesday Indian rowing events - semi-finals (subject to qualification)
September 23, Wednesday Men's single sculls - final (subject to qualification) Men's double sculls - final (subject to qualification) Men's pair - final (subject to qualification) Men's four - final (subject to qualification) Women's four - final (subject to qualification)
September 24, Thursday Men's quadruple sculls - final (subject to qualification) Lightweight men's double sculls - final (subject to qualification)
Asian Games 2026 rugby sevens schedule
October 1, Thursday Women's preliminary round
October 2, Friday Women's preliminary round
October 3, Saturday Women's semi-finals, classification and medal matches (subject to qualification)
Asian Games 2026 sailing schedule
September 26 to October 3 Men's dinghy Men's skiff Women's dinghy Women's skiff Women's windsurfing Girls' dinghy Mixed dinghy
Asian Games 2026 sepaktakraw schedule
September 20 to 25 Men's team regu - preliminary and medal rounds
September 27 to 29 Women's doubles - preliminary and medal rounds
September 30 to October 3 Men's quadrant - preliminary and medal rounds Women's quadrant - preliminary and medal rounds
Asian Games 2026 shooting schedule
September 20, Sunday Women's 10m air rifle individual and team - qualification Women's 10m air rifle individual - final
September 21, Monday Men's 10m air rifle individual and team - qualification Men's 10m air rifle individual - final Men's skeet - qualification Women's skeet - qualification
September 22, Tuesday 10m air rifle mixed team - qualification and medal rounds Men's skeet - qualification Women's skeet - qualification
September 23, Wednesday Women's 10m air pistol individual and team - qualification Women's 10m air pistol individual - final Men's skeet - qualification and final Women's skeet - qualification and final
September 24, Thursday Men's 10m air pistol individual and team - qualification Men's 10m air pistol individual - final Men's 50m rifle 3 positions - elimination Skeet mixed team - qualification and medal rounds
September 25, Friday 10m air pistol mixed team - qualification and medal rounds Men's 50m rifle 3 positions individual and team - qualification Men's 50m rifle 3 positions individual - final
September 26, Saturday Women's 50m rifle 3 positions individual and team - qualification Women's 50m rifle 3 positions individual - final
September 27, Sunday Women's 25m pistol - precision stage Men's trap - qualification Women's trap - qualification
September 28, Monday Women's 25m pistol - rapid stage and final Men's trap - qualification Women's trap - qualification
September 29, Tuesday Men's trap - qualification and final Women's trap - qualification and final
September 30, Wednesday Men's 25m rapid fire pistol - qualification stage 1 Trap mixed team - qualification and medal rounds
October 1, Thursday Men's 25m rapid fire pistol - qualification stage 2 and final
Asian Games 2026 soft tennis schedule
September 18, Friday Men's team - preliminary round Men's team - quarter-final (subject to qualification)
September 20, Sunday Men's team - semi-final and final (subject to qualification)
September 21, Monday Mixed doubles - preliminary and medal rounds
September 22, Tuesday Men's singles - preliminary round Women's singles - preliminary round
September 23, Wednesday Men's singles - quarter-finals, semi-finals and final Women's singles - quarter-finals, semi-finals and final
Asian Games 2026 sport climbing schedule
September 29, Tuesday Women's Speed 4 - qualification
September 30, Wednesday Men's Speed 4 - qualification Women's Speed 4 - final (subject to qualification)
October 1, Thursday Men's Speed 4 - final (subject to qualification)
Asian Games 2026 squash schedule
September 23, Wednesday Men's singles - opening rounds Women's singles - opening rounds Mixed doubles - opening rounds
September 24, Thursday Men's singles - preliminary rounds Women's singles - preliminary rounds Mixed doubles - preliminary rounds
September 25, Friday Men's singles - quarter-finals Women's singles - quarter-finals Mixed doubles - quarter-finals
September 26, Saturday Men's singles - semi-finals Women's singles - semi-finals Mixed doubles - semi-finals
September 27, Sunday Men's singles - final Women's singles - final Mixed doubles - final
September 28 to 30 Men's team - preliminary and quarter-final rounds Women's team - preliminary and quarter-final rounds
October 1, Thursday Men's team - semi-finals Women's team - semi-finals
October 2, Friday Men's team - final Women's team - final
Asian Games 2026 surfing schedule
September 25, Friday Women's shortboard - round 1 Men's shortboard - round 1 Women's shortboard - round 2
September 26, Saturday Men's shortboard - round 2 Women's shortboard - round 3
September 27, Sunday Men's shortboard - round 3 Men's shortboard - quarter-finals Women's shortboard - quarter-finals
September 28, Monday Men's shortboard - semi-finals and medal contests Women's shortboard - semi-finals and medal contests
Asian Games 2026 swimming schedule
September 20, Sunday Men's 100m freestyle Men's 100m backstroke
September 21, Monday Men's 50m freestyle Men's 50m backstroke Men's 100m breaststroke Men's 4x200m freestyle relay
September 22, Tuesday Men's 1500m freestyle Men's 4x100m medley relay
September 23, Wednesday Men's 100m butterfly Men's 200m freestyle
September 24, Thursday Men's 50m butterfly Men's 800m freestyle Men's 4x100m freestyle relay
September 25, Friday Men's 50m breaststroke Men's 200m backstroke Men's 400m freestyle Men's 200m butterfly
Asian Games 2026 table tennis schedule
September 20, Sunday Men's team - group stage Women's team - group stage
September 21, Monday Men's team - group stage and knockout rounds Women's team - group stage and knockout rounds Women's doubles - opening round
September 22, Tuesday Men's team - round of 16 and quarter-finals Women's team - round of 16 and quarter-finals Mixed doubles - opening rounds
September 23, Wednesday Men's team - semi-finals Women's team - semi-finals Men's singles - opening round Women's singles - opening round Men's doubles - opening round Mixed doubles - preliminary rounds
September 24, Thursday Men's team - final Women's team - final Men's singles - preliminary round Women's doubles - preliminary round
September 25, Friday Men's singles - preliminary rounds Women's singles - preliminary rounds Men's doubles - preliminary rounds Women's doubles - preliminary rounds Mixed doubles - quarter-finals and semi-finals
September 26, Saturday Men's singles - quarter-finals Women's singles - quarter-finals Men's doubles - quarter-finals Women's doubles - quarter-finals Mixed doubles - final
September 27, Sunday Men's doubles - semi-finals and final Women's singles - semi-finals and final
September 28, Monday Men's singles - semi-finals and final Women's doubles - semi-finals and final
Asian Games 2026 taekwondo schedule
October 1, Thursday Women's individual poomsae - semi-final and final
October 3, Saturday Women's 57kg kyorugi - preliminary rounds and medal contests Women's +67kg kyorugi - preliminary rounds and medal contests
Asian Games 2026 tennis schedule
September 27 to 30 Men's singles - preliminary rounds Men's doubles - preliminary rounds Women's doubles - preliminary rounds
October 1, Thursday Men's singles - quarter-finals Men's doubles - quarter-finals Women's doubles - quarter-finals
October 2, Friday Men's singles - semi-finals Men's doubles - semi-finals Women's doubles - semi-finals
October 3, Saturday Men's singles - final Men's doubles - final Women's doubles - final
Asian Games 2026 teqball schedule
September 17 to 20 Men's doubles Women's singles Mixed doubles
Asian Games 2026 volleyball schedule
September 27, Sunday Men's Pool C - preliminary round
September 28, Monday Men's Pool C - preliminary round
September 29, Tuesday Men's Pool C - preliminary round
October 1, Thursday Men's quarter-final/classification match (subject to qualification)
October 2, Friday Men's semi-final/classification match (subject to qualification)
October 3, Saturday Men's medal/classification match (subject to qualification)
Asian Games 2026 weightlifting schedule
September 23 to 29 Men's 60kg - Rishikanta Singh Women's 49kg - Mirabai Chanu Women's 53kg - Gyaneshwari Yadav Women's 61kg - Seram Nirupama Devi Women's 69kg - Harjinder Kaur
Asian Games 2026 wrestling schedule
September 30, Wednesday Men's Greco-Roman 67kg - preliminary and medal rounds Men's Greco-Roman 87kg - preliminary and medal rounds Women's 68kg - preliminary and medal rounds
October 1, Thursday Men's Greco-Roman 60kg - preliminary and medal rounds Men's Greco-Roman 77kg - preliminary and medal rounds Men's Greco-Roman 97kg - preliminary and medal rounds Women's 62kg - preliminary and medal rounds
October 2, Friday Men's freestyle 65kg - preliminary and medal rounds Men's freestyle 125kg - preliminary and medal rounds Women's 50kg - preliminary and medal rounds Women's 76kg - preliminary and medal rounds
October 3, Saturday Men's freestyle 57kg - preliminary and medal rounds Men's freestyle 74kg - preliminary and medal rounds Men's freestyle 97kg - preliminary and medal rounds Women's 53kg - preliminary and medal rounds Women's 57kg - preliminary and medal rounds
Asian Games 2026 wushu schedule
September 20, Sunday Men's changquan - final Men's sanda 56kg - preliminary round Men's sanda 75kg - preliminary round Women's sanda 52kg - preliminary round Women's sanda 60kg - preliminary round
September 21, Monday Women's changquan - final Men's and women's sanda - elimination rounds
September 22, Tuesday Women's nanquan and nandao - final Men's and women's sanda - quarter-finals
September 23, Wednesday Men's sanda 56kg - semi-final (subject to qualification) Men's sanda 75kg - semi-final (subject to qualification) Women's sanda 52kg - semi-final (subject to qualification) Women's sanda 60kg - semi-final (subject to qualification)
September 24, Thursday Men's sanda 56kg - final (subject to qualification) Men's sanda 75kg - final (subject to qualification) Women's sanda 52kg - final (subject to qualification) Women's sanda 60kg - final (subject to qualification). (ANI)(Except for the headline, this story has not been edited by Asianet Newsable English staff and is published from a syndicated feed.)