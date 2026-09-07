The Asian Games 2026 will be held in Aichi-Nagoya, Japan, from September 19 to October 4. India will compete across various sports, defending titles in cricket and kabaddi, with top athletes like PV Sindhu and Mirabai Chanu set to participate.

The Asian Games 2026 will be held in Aichi-Nagoya, Japan, from September 19 to October 4, with India set to field athletes across several sporting disciplines as the country looks to build on its performances in previous editions, according to Olympics.com.

Sporting action at the continental multi-sport event will begin on September 10, nine days ahead of the opening ceremony. India's campaign is scheduled to begin with teqball on September 17, while the Indian women's cricket team will face Japan in the quarter-finals on September 18. India will defend its men's and women's titles in cricket and kabaddi, while the Indian men's hockey team will also enter the Games as defending champions.

Two-time Olympic medallist PV Sindhu will headline India's badminton challenge, with the competition scheduled to begin at the Ichinomiya City Municipal Gymnasium from September 20, according to Olympics.com.

Olympic medallist Mirabai Chanu will lead India's five-member weightlifting squad, while double Olympic medallist Manu Bhaker will be among the country's leading shooters. Paris 2024 bronze medallist Aman Sehrawat will represent India in wrestling.

India's boxing contingent will enter the Asian Games on the back of a record-breaking Commonwealth Games campaign, where Indian boxers won 10 medals, including seven gold and three silver. Olympic medallist Lovlina Borgohain and Commonwealth Games champion Sakshi Chaudhary are among the Indian boxers set to compete in Aichi-Nagoya.

Athletics will be another major focus for India, with more than 70 Indian track and field athletes expected to compete in events scheduled from September 24 to 29.

With several Olympic and Commonwealth Games medallists in its ranks, India will look to put up a strong showing across disciplines and defend its titles in key team sports at the Aichi-Nagoya Asian Games.

Asian Games 2026 India schedule, according to Olympics.com:

Asian Games 2026 archery schedule

September 26 to 29 Recurve and compound events

September 30 to October 1 Compound events - medal rounds

October 2 to 3 Recurve events - medal rounds

Asian Games 2026 artistic gymnastics schedule

September 22, Tuesday Women's all-around and vault - qualification

September 23, Wednesday Women's all-around - final (subject to qualification)

September 24, Thursday Women's vault - final (subject to qualification)

Asian Games 2026 athletics schedule

September 24, Thursday Women's heptathlon - 100m hurdles Women's heptathlon - high jump Women's heptathlon - shot put Women's heptathlon - 200m Men's triple jump - qualifying round Men's high jump - qualifying round Men's 100m - round 1 Mixed 4x400m relay - heats Women's triple jump - final Mixed 4x400m relay - final Women's 10,000m - final

September 25, Friday Women's heptathlon - long jump Women's heptathlon - javelin throw Women's heptathlon - 800m Women's 400m - round 1 Men's 400m - round 1 Men's 400m - semi-finals Men's 100m - semi-finals Women's shot put - final Women's pole vault - final Men's 100m - final Men's 10,000m - final Men's hammer throw - final

September 26, Saturday Men's marathon - final Men's decathlon - 100m Men's decathlon - long jump Men's decathlon - shot put Men's decathlon - high jump Men's decathlon - 400m Men's javelin throw - qualifying round Women's 200m - round 1 Women's 200m - semi-finals Men's 200m - round 1 Men's 200m - semi-finals Women's long jump - qualifying round Women's 100m hurdles - round 1 Men's 1500m - round 1 Men's shot put - final Men's triple jump - final Women's 400m - final Men's 400m - final Women's 1500m - final

September 27, Sunday Women's marathon race walk - final Men's decathlon - 110m hurdles Men's decathlon - discus throw Men's decathlon - pole vault Men's decathlon - javelin throw Men's decathlon - 1500m Women's high jump - qualifying round Women's 400m hurdles - round 1 Men's 400m hurdles - round 1 Men's long jump - qualifying round Men's 800m - round 1 Women's 4x100m relay - heats Men's high jump - final Women's long jump - final Women's 200m - final Men's 200m - final Women's 100m hurdles - final Women's javelin throw - final Women's 3000m steeplechase - final

September 28, Monday Women's 800m - round 1 Mixed 4x100m relay - heats Men's 4x400m relay - heats Women's discus throw - final Women's 400m hurdles - final Men's 400m hurdles - final Men's 3000m steeplechase - final Men's long jump - final Men's 1500m - final Men's javelin throw - final Women's 5000m - final Women's 4x100m relay - final

September 29, Tuesday Men's pole vault - final Women's high jump - final Women's hammer throw - final Women's 800m - final Men's 800m - final Men's 5000m - final Mixed 4x100m relay - final Women's 4x400m relay - final Men's 4x400m relay - final

Asian Games 2026 badminton schedule

September 20, Sunday Men's team - preliminary round Women's team - preliminary round

September 21, Monday Men's team - preliminary round Women's team - preliminary round

September 22, Tuesday Men's team - quarter-finals Women's team - quarter-finals

September 23, Wednesday Men's team - semi-finals Women's team - semi-finals

September 24, Thursday Men's team - final Women's team - final

September 25, Friday Men's singles - preliminary rounds Women's singles - preliminary rounds Men's doubles - preliminary rounds Women's doubles - preliminary rounds Mixed doubles - preliminary rounds

September 26, Saturday Men's singles - preliminary rounds Women's singles - preliminary rounds Men's doubles - preliminary rounds Women's doubles - preliminary rounds Mixed doubles - preliminary rounds

September 27, Sunday Men's singles - quarter-finals Women's singles - quarter-finals Men's doubles - quarter-finals Women's doubles - quarter-finals Mixed doubles - quarter-finals

September 28, Monday Men's singles - semi-finals Women's singles - semi-finals Men's doubles - semi-finals Women's doubles - semi-finals Mixed doubles - semi-finals

September 29, Tuesday Men's singles - final Women's singles - final Men's doubles - final Women's doubles - final Mixed doubles - final

Asian Games 2026 boxing schedule

September 21, Monday Men's 90kg - preliminary rounds Men's +90kg - preliminary rounds Men's 70kg - preliminary rounds

September 22, Tuesday Women's 51kg - preliminary rounds Women's 54kg - preliminary rounds Men's 55kg - preliminary rounds

September 23, Wednesday Men's 60kg - preliminary rounds Men's 80kg - preliminary rounds

September 24, Thursday Men's 70kg - preliminary rounds Women's 51kg - preliminary rounds Women's 65kg - preliminary rounds

September 25, Friday Men's 60kg - preliminary rounds Men's +90kg - preliminary rounds Women's 54kg - preliminary rounds

September 26, Saturday Men's 55kg - preliminary rounds Men's 90kg - preliminary rounds Women's 60kg - preliminary rounds

September 27, Sunday Men's 80kg - preliminary rounds Women's 54kg - preliminary rounds Men's 60kg - preliminary rounds Men's +90kg - preliminary rounds Women's 65kg - preliminary rounds

September 28, Monday Men's 70kg - preliminary rounds Women's 51kg - preliminary rounds Women's 75kg - preliminary rounds Men's 55kg - preliminary rounds Men's 90kg - preliminary rounds Women's 60kg - preliminary rounds

September 29, Tuesday Men's 60kg - semi-finals Men's 80kg - semi-finals Men's +90kg - semi-finals Women's 54kg - semi-finals Women's 65kg - semi-finals

September 30, Wednesday Men's 55kg - semi-finals Men's 70kg - semi-finals Men's 90kg - semi-finals Women's 51kg - semi-finals Women's 60kg - semi-finals Women's 75kg - semi-finals

October 2, Friday Men's 55kg - final Men's 60kg - final Men's 70kg - final Men's 80kg - final Men's 90kg - final Men's +90kg - final Women's 51kg - final Women's 54kg - final Women's 60kg - final Women's 65kg - final Women's 75kg - final

Asian Games 2026 canoe/kayak schedule

September 23 to 26 Men's kayak single 500m Men's kayak double 500m Men's kayak four 500m Men's canoe double 500m Women's canoe single 200m Women's canoe double 500m Women's kayak double 500m Women's kayak four 500m Mixed kayak double 500m Mixed canoe double 500m

September 29 to October 2 Men's kayak single slalom Women's canoe single slalom Men's kayak cross Women's kayak cross

Asian Games 2026 MMA schedule

September 20 to 22 Men's traditional MMA -77kg Women's traditional MMA -60kg

Asian Games 2026 kurash schedule

September 27 to 29 Men's kurash -66kg Men's kurash +90kg Women's kurash -57kg Women's kurash -78kg

Asian Games 2026 cricket schedule

September 18, Friday India vs Japan - women's quarter-final

September 20, Sunday Women's semi-final (subject to qualification)

September 22, Tuesday Women's bronze medal match/final (subject to qualification)

September 28, Monday India vs Group A runner-up - men's quarter-final

October 1, Thursday Men's semi-final (subject to qualification)

October 3, Saturday Men's bronze medal match/final (subject to qualification)

Asian Games 2026 track cycling schedule

September 29 to October 2 Men's sprint Men's team sprint Men's keirin Men's omnium Men's Madison Women's sprint Women's team sprint Women's keirin Women's team pursuit Women's omnium Women's Madison

Asian Games 2026 equestrian schedule

September 21, Monday Eventing individual and team - dressage

September 22, Tuesday Eventing individual and team - cross-country

September 23, Wednesday Eventing individual and team - jumping and medal contests

September 25, Friday Dressage team - final Dressage individual - qualification

September 26, Saturday Dressage individual - qualification

September 27, Sunday Dressage individual - final

Asian Games 2026 esports schedule

September 23, Wednesday eFootball

September 26, Saturday Puyo Puyo Champions

September 27, Sunday Pokémon UNITE

October 2, Friday League of Legends

Asian Games 2026 fencing schedule

September 22, Tuesday Men's foil individual Women's épée individual

September 23, Wednesday Women's foil individual Men's sabre individual

September 24, Thursday Women's sabre individual

September 25, Friday Men's foil team Women's épée team

September 26, Saturday Women's foil team Men's sabre team

September 27, Sunday Women's sabre team

Asian Games 2026 golf schedule

September 30, Wednesday Men's individual and team - round 1 Women's individual and team - round 1

October 1, Thursday Men's individual and team - round 2 Women's individual and team - round 2

October 2, Friday Men's individual and team - round 3 Women's individual and team - round 3

October 3, Saturday Men's individual and team - final round Women's individual and team - final round

Asian Games 2026 hockey schedule

September 20, Sunday India vs Indonesia - men's Pool A India vs Uzbekistan - women's Pool B

September 21, Monday India vs Indonesia - women's Pool B

September 22, Tuesday India vs Sri Lanka - men's Pool A

September 23, Wednesday Thailand vs India - women's Pool B

September 24, Thursday Korea vs India - men's Pool A

September 25, Friday Japan vs India - women's Pool B

September 26, Saturday Japan vs India - men's Pool A

September 27, Sunday India vs Singapore - women's Pool B

September 28, Monday India vs Bangladesh - men's Pool A

September 30, Wednesday Women's semi-final/classification match (subject to qualification)

October 1, Thursday Men's semi-final/classification match (subject to qualification)

October 2, Friday Women's medal/classification match (subject to qualification)

October 3, Saturday Men's medal/classification match (subject to qualification)

Asian Games 2026 judo schedule

September 30, Wednesday Women's -48kg - preliminary rounds and medal contests

October 1, Thursday Women's -57kg - preliminary rounds and medal contests Women's -70kg - preliminary rounds and medal contests

Asian Games 2026 kabaddi schedule

September 21, Monday Japan vs India - men's Group A Bangladesh vs India - women's Group A

September 22, Tuesday Republic of Korea vs India - men's Group A

September 23, Wednesday Bangladesh vs India - men's Group A Iran vs India - women's Group A

September 24, Thursday Chinese Taipei vs India - men's Group A Japan vs India - women's Group A

September 25, Friday Men's semi-final (subject to qualification) Women's semi-final (subject to qualification)

September 26, Saturday Women's final (subject to qualification) Men's final (subject to qualification)

Asian Games 2026 karate schedule

September 22, Tuesday Women's kumite -55kg - elimination and medal contests Men's kumite -84kg - elimination and medal contests

Asian Games 2026 rowing schedule

September 20, Sunday Men's single sculls - heats Men's double sculls - heats Men's pair - heats Men's four - heats Women's four - heats Men's single sculls - quarter-finals (subject to qualification) Men's double sculls - quarter-finals (subject to qualification)

September 21, Monday Men's quadruple sculls - heats Lightweight men's double sculls - heats

September 22, Tuesday Indian rowing events - semi-finals (subject to qualification)

September 23, Wednesday Men's single sculls - final (subject to qualification) Men's double sculls - final (subject to qualification) Men's pair - final (subject to qualification) Men's four - final (subject to qualification) Women's four - final (subject to qualification)

September 24, Thursday Men's quadruple sculls - final (subject to qualification) Lightweight men's double sculls - final (subject to qualification)

Asian Games 2026 rugby sevens schedule

October 1, Thursday Women's preliminary round

October 2, Friday Women's preliminary round

October 3, Saturday Women's semi-finals, classification and medal matches (subject to qualification)

Asian Games 2026 sailing schedule

September 26 to October 3 Men's dinghy Men's skiff Women's dinghy Women's skiff Women's windsurfing Girls' dinghy Mixed dinghy

Asian Games 2026 sepaktakraw schedule

September 20 to 25 Men's team regu - preliminary and medal rounds

September 27 to 29 Women's doubles - preliminary and medal rounds

September 30 to October 3 Men's quadrant - preliminary and medal rounds Women's quadrant - preliminary and medal rounds

Asian Games 2026 shooting schedule

September 20, Sunday Women's 10m air rifle individual and team - qualification Women's 10m air rifle individual - final

September 21, Monday Men's 10m air rifle individual and team - qualification Men's 10m air rifle individual - final Men's skeet - qualification Women's skeet - qualification

September 22, Tuesday 10m air rifle mixed team - qualification and medal rounds Men's skeet - qualification Women's skeet - qualification

September 23, Wednesday Women's 10m air pistol individual and team - qualification Women's 10m air pistol individual - final Men's skeet - qualification and final Women's skeet - qualification and final

September 24, Thursday Men's 10m air pistol individual and team - qualification Men's 10m air pistol individual - final Men's 50m rifle 3 positions - elimination Skeet mixed team - qualification and medal rounds

September 25, Friday 10m air pistol mixed team - qualification and medal rounds Men's 50m rifle 3 positions individual and team - qualification Men's 50m rifle 3 positions individual - final

September 26, Saturday Women's 50m rifle 3 positions individual and team - qualification Women's 50m rifle 3 positions individual - final

September 27, Sunday Women's 25m pistol - precision stage Men's trap - qualification Women's trap - qualification

September 28, Monday Women's 25m pistol - rapid stage and final Men's trap - qualification Women's trap - qualification

September 29, Tuesday Men's trap - qualification and final Women's trap - qualification and final

September 30, Wednesday Men's 25m rapid fire pistol - qualification stage 1 Trap mixed team - qualification and medal rounds

October 1, Thursday Men's 25m rapid fire pistol - qualification stage 2 and final

Asian Games 2026 soft tennis schedule

September 18, Friday Men's team - preliminary round Men's team - quarter-final (subject to qualification)

September 20, Sunday Men's team - semi-final and final (subject to qualification)

September 21, Monday Mixed doubles - preliminary and medal rounds

September 22, Tuesday Men's singles - preliminary round Women's singles - preliminary round

September 23, Wednesday Men's singles - quarter-finals, semi-finals and final Women's singles - quarter-finals, semi-finals and final

Asian Games 2026 sport climbing schedule

September 29, Tuesday Women's Speed 4 - qualification

September 30, Wednesday Men's Speed 4 - qualification Women's Speed 4 - final (subject to qualification)

October 1, Thursday Men's Speed 4 - final (subject to qualification)

Asian Games 2026 squash schedule

September 23, Wednesday Men's singles - opening rounds Women's singles - opening rounds Mixed doubles - opening rounds

September 24, Thursday Men's singles - preliminary rounds Women's singles - preliminary rounds Mixed doubles - preliminary rounds

September 25, Friday Men's singles - quarter-finals Women's singles - quarter-finals Mixed doubles - quarter-finals

September 26, Saturday Men's singles - semi-finals Women's singles - semi-finals Mixed doubles - semi-finals

September 27, Sunday Men's singles - final Women's singles - final Mixed doubles - final

September 28 to 30 Men's team - preliminary and quarter-final rounds Women's team - preliminary and quarter-final rounds

October 1, Thursday Men's team - semi-finals Women's team - semi-finals

October 2, Friday Men's team - final Women's team - final

Asian Games 2026 surfing schedule

September 25, Friday Women's shortboard - round 1 Men's shortboard - round 1 Women's shortboard - round 2

September 26, Saturday Men's shortboard - round 2 Women's shortboard - round 3

September 27, Sunday Men's shortboard - round 3 Men's shortboard - quarter-finals Women's shortboard - quarter-finals

September 28, Monday Men's shortboard - semi-finals and medal contests Women's shortboard - semi-finals and medal contests

Asian Games 2026 swimming schedule

September 20, Sunday Men's 100m freestyle Men's 100m backstroke

September 21, Monday Men's 50m freestyle Men's 50m backstroke Men's 100m breaststroke Men's 4x200m freestyle relay

September 22, Tuesday Men's 1500m freestyle Men's 4x100m medley relay

September 23, Wednesday Men's 100m butterfly Men's 200m freestyle

September 24, Thursday Men's 50m butterfly Men's 800m freestyle Men's 4x100m freestyle relay

September 25, Friday Men's 50m breaststroke Men's 200m backstroke Men's 400m freestyle Men's 200m butterfly

Asian Games 2026 table tennis schedule

September 20, Sunday Men's team - group stage Women's team - group stage

September 21, Monday Men's team - group stage and knockout rounds Women's team - group stage and knockout rounds Women's doubles - opening round

September 22, Tuesday Men's team - round of 16 and quarter-finals Women's team - round of 16 and quarter-finals Mixed doubles - opening rounds

September 23, Wednesday Men's team - semi-finals Women's team - semi-finals Men's singles - opening round Women's singles - opening round Men's doubles - opening round Mixed doubles - preliminary rounds

September 24, Thursday Men's team - final Women's team - final Men's singles - preliminary round Women's doubles - preliminary round

September 25, Friday Men's singles - preliminary rounds Women's singles - preliminary rounds Men's doubles - preliminary rounds Women's doubles - preliminary rounds Mixed doubles - quarter-finals and semi-finals

September 26, Saturday Men's singles - quarter-finals Women's singles - quarter-finals Men's doubles - quarter-finals Women's doubles - quarter-finals Mixed doubles - final

September 27, Sunday Men's doubles - semi-finals and final Women's singles - semi-finals and final

September 28, Monday Men's singles - semi-finals and final Women's doubles - semi-finals and final

Asian Games 2026 taekwondo schedule

October 1, Thursday Women's individual poomsae - semi-final and final

October 3, Saturday Women's 57kg kyorugi - preliminary rounds and medal contests Women's +67kg kyorugi - preliminary rounds and medal contests

Asian Games 2026 tennis schedule

September 27 to 30 Men's singles - preliminary rounds Men's doubles - preliminary rounds Women's doubles - preliminary rounds

October 1, Thursday Men's singles - quarter-finals Men's doubles - quarter-finals Women's doubles - quarter-finals

October 2, Friday Men's singles - semi-finals Men's doubles - semi-finals Women's doubles - semi-finals

October 3, Saturday Men's singles - final Men's doubles - final Women's doubles - final

Asian Games 2026 teqball schedule

September 17 to 20 Men's doubles Women's singles Mixed doubles

Asian Games 2026 volleyball schedule

September 27, Sunday Men's Pool C - preliminary round

September 28, Monday Men's Pool C - preliminary round

September 29, Tuesday Men's Pool C - preliminary round

October 1, Thursday Men's quarter-final/classification match (subject to qualification)

October 2, Friday Men's semi-final/classification match (subject to qualification)

October 3, Saturday Men's medal/classification match (subject to qualification)

Asian Games 2026 weightlifting schedule

September 23 to 29 Men's 60kg - Rishikanta Singh Women's 49kg - Mirabai Chanu Women's 53kg - Gyaneshwari Yadav Women's 61kg - Seram Nirupama Devi Women's 69kg - Harjinder Kaur

Asian Games 2026 wrestling schedule

September 30, Wednesday Men's Greco-Roman 67kg - preliminary and medal rounds Men's Greco-Roman 87kg - preliminary and medal rounds Women's 68kg - preliminary and medal rounds

October 1, Thursday Men's Greco-Roman 60kg - preliminary and medal rounds Men's Greco-Roman 77kg - preliminary and medal rounds Men's Greco-Roman 97kg - preliminary and medal rounds Women's 62kg - preliminary and medal rounds

October 2, Friday Men's freestyle 65kg - preliminary and medal rounds Men's freestyle 125kg - preliminary and medal rounds Women's 50kg - preliminary and medal rounds Women's 76kg - preliminary and medal rounds

October 3, Saturday Men's freestyle 57kg - preliminary and medal rounds Men's freestyle 74kg - preliminary and medal rounds Men's freestyle 97kg - preliminary and medal rounds Women's 53kg - preliminary and medal rounds Women's 57kg - preliminary and medal rounds

Asian Games 2026 wushu schedule

September 20, Sunday Men's changquan - final Men's sanda 56kg - preliminary round Men's sanda 75kg - preliminary round Women's sanda 52kg - preliminary round Women's sanda 60kg - preliminary round

September 21, Monday Women's changquan - final Men's and women's sanda - elimination rounds

September 22, Tuesday Women's nanquan and nandao - final Men's and women's sanda - quarter-finals

September 23, Wednesday Men's sanda 56kg - semi-final (subject to qualification) Men's sanda 75kg - semi-final (subject to qualification) Women's sanda 52kg - semi-final (subject to qualification) Women's sanda 60kg - semi-final (subject to qualification)

September 24, Thursday Men's sanda 56kg - final (subject to qualification) Men's sanda 75kg - final (subject to qualification) Women's sanda 52kg - final (subject to qualification) Women's sanda 60kg - final (subject to qualification). (ANI)

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