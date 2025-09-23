TSM is currently developing six new products for Nvidia, including advanced CPUs (central processing units) and GPUs (graphics processing units), foundational technologies supporting AI applications
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) gained investor attention on Tuesday due to momentum surrounding artificial intelligence infrastructure, following Nvidia’s $100 billion investment in OpenAI. TSM shares traded higher by over 3% at the time of writing.
On Monday, Nvidia said the investment will supply and finance at least 10 gigawatts of advanced computing systems for OpenAI’s next-generation models.
Nvidia is a client of TSM, which is a chip manufacturing contractor. TSM is currently developing six new products for Nvidia, including advanced CPUs (central processing units) and GPUs (graphics processing units), foundational technologies supporting AI applications.
