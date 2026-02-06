Several areas of Bengaluru will face a scheduled power outage on Feb 7 as BESCOM carries out quarterly maintenance at key substations. Power supply will remain suspended from 10 am to 5 pm across Rajarajeshwari Nagar, Banashankari and other zones.

Several parts of Bengaluru will experience a scheduled power outage on Friday, February 7, as the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) undertakes quarterly maintenance work at key power distribution centres. According to BESCOM officials, the outage will affect areas under the 66/11 kV Rajarajeshwari Nagar, 66/11 kV Banashankari, 66/11 kV Sir MV Layout, and 220/66/11 kV Vrushabhavathi stations. Power supply will remain suspended from 10 am to 5 pm during the maintenance period.

Areas Under 66/11 kV Rajarajeshwari Nagar Station

Residents of Pattanagere, Krishna Garden, BHEL Layout, Bhumika Layout, BEML 1st, 2nd and 10th Stages, Mylasandra, Uttarahalli Main Road, Concorde Layout, Omkar Nagar, Kodipalya, Konasandra, Hemmigepura, Bettadapalya, Chudenapura and Katinayakanapura will be affected. Other areas include BGS Hospital surroundings, Ganakallu, Srinivasapura Colony, ML Layout, BDA Layout, Sachidanandanagar, the Olympus Hospital area, Halagevaderahalli, Dwarakanagar, Ideal Homes, Swami Vivekananda Road and nearby localities.

Areas Under 66/11 kV Banashankari Station

Power supply will be disrupted in Hanumanthanagar, Gavipuram, Basappa Layout, Srinagar, Bull Temple Road, Mount Joy Road, KG Nagar, Chamarajpet, the Telephone Exchange area, Srinagar Pipeline Area, Girinagar 2nd Stage, Vidyapeetha, CT Bed, Thyagarajanagar, BSK 1st Stage, NR Colony, Hosakerehalli, Nagendra Block and Muneshwara Block. Avalahalli, K.R. Hospital Road, BDA Layout, P.E.S. College surroundings, N.T.Y. Layout, Sundar Industrial Layout, Byatarayanapura, Telecom Layout, K.R. Road, Kanakapura Road, Basavanagudi and Shastrinagar will also be affected.

Areas Under 66/11 kV Sir M.V. Layout Station

The outage will impact Ullal Main Road, Press Layout, Railway Layout, Jnanajyothinagar, Muneshwaranagar, M.P.M. Layout, I.T.I. Layout, Kengunte, Mallathahalli, D Group Layout, Doddabasti and Chikkabasti. Ramasandra, Gayatri Layout, Sonnenahalli, Amma Ashrama, Jnanabharathi Layout, R.R. Layout, Anjananagar, Ratnanagar, Kodigehalli, Kannalli, Doddagollarahatti, Sir M.V. Layout 1st to 9th Blocks, Herohalli, BEL Layout, Manganahalli and surrounding areas will also face interruptions.

Areas Under 220/66/11 kV Vrushabhavathi Station

Power supply will be suspended in Bapujinagar, Gangondanahalli, Deepanjalinagar, Attiguppe, Pantarapalya, Kenchenahalli, Rajarajeshwarinagar, Bettanapalya, Ideal Homes, BHEL Layout and Jnanabharathi. Vinayaka Layout, Kengeri Upanagara, Bandemath, Mylasandra, Visvesvaraya Layout, R.R. Layout, Kengunte, Kodigehalli, Muddinapalya, Mariyappanapalya, Subhashnagar, Girinagar, Bank Colony, Srinagar, Hanumanthanagar, Vidyapeetha, Thyagarajanagar, Hosakerehalli, Nagendra Block, Avalahalli and areas along Mysore Road will also be affected.

The Superintendent Engineer of BESCOM’s Bengaluru West Circle has advised residents to plan their activities in advance and cooperate during the scheduled maintenance work.