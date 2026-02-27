- Home
- Markets
- Stock Market Update: Infosys to HAL Market -Top 5 Long Term Stock Picks After Market Correction
Stock Market Update: Infosys to HAL Market -Top 5 Long Term Stock Picks After Market Correction
Share market mein utaar-chadhaav chal raha hai, but brokerage houses ne 5 stocks par long-term 'Buy' rating di hai. In shares mein abhi ke level se 48% tak ka return mil sakta hai. Chaliye dekhte hain brokerages kin stocks par bullish hain.
Stock Market Update
Defence sector ka yeh tagda player, HAL (Hindustan Aeronautics Ltd), brokerage firm Motilal Oswal ki pasand hai. Aaj iska share 2.45% gir kar ₹3,910.80 par band hua. Brokerage ne iska target ₹5,500 rakha hai, matlab lagbhag 37% ki tezi aa sakti hai. Company ki strong order book, time par delivery aur defence par sarkaar ka focus iske growth ko support kar raha hai. Aane wale saalon mein badhta hua raksha kharch HAL ke liye ek bada trigger ho sakta hai.
Stock Market Update
Infosys ka share aaj halki recovery ke saath ₹1,298.90 par close hua. Brokerage firm Motilal Oswal ne iska target ₹1,850 rakha hai, jisse 43% tak ka return mil sakta hai. Brokerage maanti hai ki company ki AI services mein pakad aur core business mein aane wali recovery se earnings badhengi. IT sector mein kamzori ke baad iska valuation kaafi aakarshak lag raha hai.
Stock Market Update
Varun Beverages ka share aaj 2.22% girkar ₹450.25 par band hua. Motilal Oswal ne iska target ₹550 diya hai. Company ka international expansion aur strong distribution network iske long-term growth drivers hain. Wahin, brokerage firm Sharekhan ne bhi ispar 'Buy' call dete hue ₹579 ka target diya hai. Haal hi ke correction ke baad, long-term investors ke liye yeh ek accha mauka ho sakta hai.
Stock Market Update
Siemens Energy India ka share aaj 0.88% ki tezi ke saath ₹2,946 par close hua. Motilal Oswal ne iska target ₹3,600 rakha hai. Brokerage ka manna hai ki power transformer aur energy infrastructure ki badhti demand company ki growth ko mazbooti degi. India ke power sector mein badhta hua nivesh is share ke liye ek bada long-term support hai.
Stock Market Update
ITC Limited ka share aaj 1.29% girkar ₹314.20 par band hua. Brokerage firm Sharekhan ne iska target ₹400 rakha hai, jisse lagbhag 26% ka return mil sakta hai. Company ka strong cash flow, diversified business model, aur FMCG, cigarette, hotel segments mein steady performance ise market ki uthal-puthal mein ek safe option banata hai.
Disclaimer: Yeh article sirf jaankari aur educational purpose ke liye hai. Yeh koi investment advice ya trading recommendation nahi hai. Share market mein nivesh market risk ke adheen hai. Kisi bhi nivesh se pehle apne market expert se salaah zaroor lein.
Stay updated with all the latest Business News, including market trends, Share Market News, stock updates, taxation, IPOs, banking, finance, real estate, savings, and investments. Track daily Gold Price changes, updates on DA Hike, and the latest developments on the 8th Pay Commission. Get in-depth analysis, expert opinions, and real-time updates to make informed financial decisions. Download the Asianet News Official App from the Android Play Store and iPhone App Store to stay ahead in business.