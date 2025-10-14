- Home
Rishab Shetty’s ‘Kantara Chapter 1’ has crossed ₹600 crore worldwide, becoming the 10th South Indian film to do so. Here's a look at the top 10 highest-grossing South Indian films of all time.
10. Jailer (Tamil)
Worldwide Collection: ₹604 crore
Director: Nelson Dilipkumar
Star Cast: Rajinikanth, Shiva Rajkumar, Meena Menon, and Mohanlal.
9. Leo (Tamil)
Worldwide Collection: ₹605 crore
Director: Lokesh Kanagaraj
Star Cast: Thalapathy Vijay, Sanjay Dutt, Trisha Krishnan.
8. Salaar Part 1: Ceasefire (Telugu)
Worldwide Collection: ₹617.75 crore
Director: Prashanth Neel
Star Cast: Prabhas, Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan.
7. Kantara Chapter 1 (Kannada)
Worldwide Collection: ₹614.3 crore
Director: Rishab Shetty
Star Cast: Rishab Shetty, Rukmini Vasanth, Gulshan Devaiah.
6. 2.0 (Tamil)
Worldwide Collection: ₹691 crore
Director: S. Shankar
Star Cast: Rajinikanth, Akshay Kumar, and Amy Jackson.
5. Kalki 2898 AD (Telugu)
Worldwide Collection: ₹1042 crore
Director: Nag Ashwin
Star Cast: Amitabh Bachchan, Prabhas, Deepika Padukone, Kamal Haasan.
4. KGF Chapter 2 (Kannada)
Worldwide Collection: ₹1215 crore
Director: Prashanth Neel
Star Cast: Yash, Sanjay Dutt, Raveena Tandon, Srinidhi Shetty.
3. RRR (Telugu)
Worldwide Collection: ₹1230 crore
Director: S.S. Rajamouli
Star Cast: Ram Charan, Jr. NTR, Ajay Devgn, and Alia Bhatt.
2. Pushpa 2: The Rule (Telugu)
Worldwide Collection: ₹1742.1 crore
Director: Sukumar
Star Cast: Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil.
1. Baahubali 2: The Conclusion (Telugu)
Worldwide Collection: ₹1788 crore
Director: S.S. Rajamouli
Star Cast: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty, Ramya Krishnan.